Le dernier épisode de WandaVision révèle-t-il l’identité de Yo-Magic Shark?

Le dernier épisode de WandaVision a révélé exactement qui est le mystérieux requin Yo-Magic. Les publicités ont été un peu plus amusantes pour le premier spectacle Marvel Cinematic Universe Disney +. Bien qu’ils aient été amusants, ils ont également été assez sombres, la publicité Yo-Magic suscitant beaucoup d’attention. Pour de nombreux fans de MCU, le requin dans la publicité de yaourt susmentionnée conduisait à une grande et néfaste révélation, mais comme l’a prouvé l’épisode 8, l’identité est là depuis le début. Il y a WandaVision épisode 8 SPOILERS ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

WandaVision L’épisode 6 a donné aux fans de MCU la publicité Yo-Magic sur le thème des années 90. Nous avons eu droit à un yogourt de vente de requins Claymation et les choses sont devenues assez sombres après cela. Nous savons maintenant que Agatha Harkness de Kathryn Hahn était le requin de la publicité qui a apparemment vidé l’enfant échoué de son énergie vitale. Au début de l’épisode 8, nous voyons l’origine Harkness, qui l’a trouvée jugée par d’autres sorcières de son clan.

Alors que le clan et la mère d’Agatha Harkness tentent de la tuer pour avoir essayé la magie noire, elle finit par les éliminer tous en drainant leurs pouvoirs, un peu comme le garçon échoué sur l’île dans la publicité Yo-Magic. La façon de parler du requin est également reflétée par Pietro, qui s’est révélé plus tard être une création de Harkness ». Il est également révélé que Harkness tente d’apprendre exactement comment Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen a pu créer une réalité aussi compliquée à Westview. Il est clair que Harkness a besoin des pouvoirs de Wanda pour accomplir tout ce qu’elle essaie d’accomplir.

Quant à ce qu’Agatha Harkness essaie de faire, cela n’est pas clair. De nombreux fans de MCU pensaient que le requin dans la publicité Yo-Magic était Mephisto, mais cela s’est avéré faux. Cependant, il y a encore des fans qui croient que le diable est toujours dans les détails. WandaVision La showrunner Jac Schaeffer n’a pas parlé de Mephisto, mais elle a récemment fait la lumière sur les publicités de la série. « Les publicités faisaient partie de notre narration très tôt, et ont été tellement [fun], tellement incroyablement amusant de faire ceux-ci », a déclaré Schaeffer.

Pour Jac Schaeffer, les publicités de WandaVision fonctionnent à plusieurs niveaux. « [For] le fan occasionnel de Marvel, j’ai l’impression que les publicités sont très accessibles de cette façon, mais parce qu’elles sont si fidèles à l’époque « , a-t-elle déclaré. Cependant, elles ne sont pas seulement liées à l’univers cinématographique Marvel. Schaeffer continue pour dire: « Ils peuvent simplement exister en tant que plus de couleur à l’histoire. Mais oui, ils sont importants. Vous verrez où ils vont. « Nous avons eu un aperçu de toutes les publicités et comment Wanda a créé toute sa réalité, mais comment tout cela va-t-il se terminer? le découvrir. Vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel de Disney + pour regarder le dernier épisode de WandaVision.

Je vais juste laisser ça ici. (Les citations de Pietro et de requin SONT les citations réelles mais je n'ai pas pu trouver celles que je pourrais capturer)

