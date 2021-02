Le dernier épisode de WandaVision a laissé la star de la famille moderne Julie Bowen sans voix

Le dernier épisode de Marvel Studios ‘ WandaVision gauche Famille moderneJulie Bowen sans voix. Cela fait un an depuis Famille moderne terminé et Bowen a pu célébrer de manière inattendue, grâce à Marvel Studios et Disney +. La sitcom a duré onze saisons, de 2009 à 2020, et a suivi la vie de trois configurations familiales diverses dans la banlieue de Los Angeles. Le personnage de Bowen, Claire Dunphy, était connu pour briser fréquemment le quatrième mur pour conserver la sensation de faux documentaire de la série. Il y a des doux SPOILERS pour WandaVision l’épisode 7 ci-dessous.

Dans WandaVisionLe dernier épisode de, bien intitulé Breaking the Fourth Wall, Elizabeth Olsen et Paul Bettany ont canalisé le style de Famille moderne. L’épisode a été salué pour la précision avec laquelle il rendait hommage à la sitcom ABC, Olsen recevant beaucoup d’éloges pour ses impressions sur le personnage de Claire Dunphy de Julie Bowen. Comme il s’avère, Julie Bowen elle-même était vraiment impressionnée aussi. Vous pouvez lire ce qu’elle avait à dire sur le dernier épisode de WandaVision en dessous de.

« Un an jour pour jour depuis que nous avons terminé Modern Family, et ce soir, nous faisions partie de WandaVision. Ils ont rendu hommage à J’aime lucy, Enchanté et Le Brady Bunch entre autres … Voir notre émission comme un «classique» à travers les yeux d’une émission Marvel incroyablement innovante m’a laissé sans voix. (Faites-moi confiance, et tous ceux qui ont travaillé avec moi, c’est difficile à faire.) WandaVision de la rupture du 4ème mur au tissu sur le canapé … wow. Quelle belle façon de célébrer un anniversaire doux-amer. «

WandaVision a traversé différentes décennies de sitcoms pour raconter son histoire depuis le tout début. Les fans de Marvel Cinematic Universe ont été surpris par le chemin parcouru par Marvel Studios pour rendre hommage aux sitcoms classiques. Les fans essayaient et tentent toujours de comprendre exactement comment les intrigues de la sitcom s’intégreront dans l’arc global de l’histoire, bien que l’épisode 7 ait simplement donné à tout le monde de très gros indices.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a plus que deux épisodes de WandaVision gauche, et les choses commencent à s’accélérer rapidement. Le projet est le premier des spectacles MCU Disney +, et il a été un mystère à combustion lente, alors que Le faucon et le soldat de l’hiver, qui sortira le mois prochain, semble être davantage une histoire traditionnelle de Marvel Studios. Cependant, les deux émissions auront un impact majeur sur la partie grand écran du MCU de la phase 4, qui stagne actuellement jusqu’à ce que les cinémas puissent rouvrir en toute sécurité.

Famille moderne a été acclamé par la critique, en particulier la première poignée de saisons. Les saisons ultérieures ont reçu des critiques mitigées, mais les téléspectateurs sont restés fidèles à l’émission tout au long de sa diffusion. L’épisode final a attiré 7,37 millions de téléspectateurs, tandis que le documentaire rétrospectif diffusé avant l’épisode final comptait 6,72 millions de téléspectateurs. Désormais, les fans de la sitcom à succès peuvent obtenir une solution différente, grâce à WandaVision, qui est actuellement diffusé sur Disney +. Vous pouvez consulter le post Instagram officiel de Julie Bowen sur le WandaVision hommage ci-dessus.

