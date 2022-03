Le dernier épisode de Shingeki no Kyojin est retardé : quand est-ce qu’il est diffusé ?

Animé

Ils ont annoncé une nouvelle date de sortie pour le chapitre appelé à être le dernier de la série, bien qu’il y ait des rumeurs de suite. A voir quand il arrivera !

Shingeki no Kyojin C’est devenu l’une des séries animées les plus populaires de ces dernières années, mais malheureusement pour les fans, l’histoire touche à sa fin. Dimanche dernier, l’épisode 86 a été diffusé et le suivant serait le dernier de toute la série, puisque la deuxième partie de la dernière saison ne comporterait que 12 chapitres. L’attente sera plus longue car le week-end suivant il n’y aura pas de diffusion et la date de fin a été modifiée. A voir quand il arrivera !

La première partie du quatrième volet s’est terminée de la meilleure des manières, avec l’arrivée des troupes de Marley sur l’île Paradis avec l’intention de récupérer le titan fondateur. Dans la suite nous avons vu que les plans des « ennemis » sont déjoués et Éren parvient à activer le grondement sur terre, qui consiste en la destruction des murs avec les titans colossaux en passe de détruire le monde et d’initier un génocide sans précédent.

L’avant-dernier épisode s’appelait « Retour en arrière »qui avait le synopsis suivant : « S’ils hésitent, ils mourront. Alors ils visent et tirent. Ils croient que cette trahison peut sauver le monde ». Dans celui-ci, nous avons vu comment Mikasa, Armin, Hange, Annie, Reiner, Falco, Gabi, Jean, Connie et l’Azumabito ils parviennent à embarquer sur un navire à destination d’une région de Marley, dans le but de préparer l’avion et d’atteindre Éren.

Avant le début de la deuxième partie de la saison finale, il a été annoncé qu’elle ne contiendrait que 12 épisodes. Jusqu’à présent, nous avons 11 sorties, donc le prochain chapitre devrait être le dernier. Cependant, Il reste encore beaucoup de matériel du manga à adapter et des rumeurs indiquent qu’après sa diffusion, il pourrait y avoir une annonce concernant une nouvelle saison ou un film Cela marque la fin de l’histoire.

+Quand le dernier épisode de Shingeki no Kyojin est-il diffusé ?

« Ils l’ont vu ce jour-là. Ce dont ils ont parlé ce jour-là. Ce qu’ils ont choisi ce jour-là. Tout cela était ce qu’il voulait. »est l’aperçu du dernier épisode, intitulé « L’aube de l’humanité », qui n’arrivera pas dimanche prochain. En raison d’un retard de la télévision japonaise, le dernier chapitre de Shingeki no Kyojin sera diffusé le 3 avril 2022 et visible sur la plateforme Crunchyroll.

