Le dernier épisode de Moon Knight est le nouvel épisode télévisé MCU le mieux noté

Un épisode récent de Chevalier de la Lune est devenu l’épisode télévisé de Marvel Cinematic Universe le mieux noté. Vous pouvez voir une bande-annonce pour la finale de la saison ici:

L’épisode, intitulé Asileest sorti sur Disney + le 27 avril et s’est mérité une note presque parfaite de 9,1 sur IMDB, ce qui le rend plus bien noté que les épisodes de Loki, WandaVision ou alors Le faucon et le soldat de l’hiver.

L’épisode était le cinquième à sortir de Chevalier de la Lunequi a atterri sur Disney + à la fin du mois dernier et a une note globale très respectable de 7,6.

Peu de temps après le début de la diffusion du cinquième épisode, les fans ont afflué sur les réseaux sociaux pour louer la performance de la star Oscar Isaac.

Une personne a écrit : «Chevalier de la Lune a eu des hauts et des bas pour moi jusqu’à présent cette saison, mais ma parole, l’épisode 5 était un chef-d’œuvre absolu dans la narration et du point de vue de l’acteur. Oscar Isaac est un maître de son métier.

Oscar Isaac dans Moon Knight. Crédit : Marvel/Disney+

Un autre a dit : « Il ne devrait même pas y avoir de concours. Ils devraient juste donner chaque foutu prix à Oscar Isaac.

Alors qu’un troisième a commenté: «L’épisode 5 est l’un des récits les plus profonds que le MCU ait réalisés. J’aime la façon dont ils ont décrit la fragilité de l’esprit et la façon dont les traumatismes ont un impact important sur la formation de qui nous sommes. Oscar Isaac a fait preuve d’un jeu d’acteur magistral. Quel voyage mental.

Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore vu, mais qui envisagent maintenant de lui offrir une montre, un synopsis de l’émission explique : « Steven Grant (joué par Isaac) un employé d’une boutique de cadeaux aux manières douces, qui devient en proie à des pannes d’électricité et les souvenirs d’une autre vie.

« Steven découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector.

Oscar Isaac a été félicité pour sa performance. Crédit : Marvel/Disney+

« Alors que les ennemis de Steven / Marc convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte. »

Aux côtés d’Isaac, la série met en vedette Ethan Hawke et May Calamawy et durera six épisodes avec l’atterrissage final plus tard cette semaine.