Le dernier épisode de Mandalorian fait un grand pas dans l’univers plus vaste de Star Wars

Le mandalorien La saison 2 est de retour sur les rails avec le chapitre 11 «L’héritière». Cela s’éloigne principalement des singeries du deuxième épisode, Baby Yoda engloutissant l’œuf de l’extraterrestre Frog Lady et Mando affrontant un monstre qui semble n’avoir aucun lien avec l’intrigue plus large. Son dernier épisode est tout business. Mando « trouve » enfin d’autres Mandaloriens et un autre Guerres des étoiles Un personnage avec une histoire riche et séduisante dans la franchise est introduit, laissant la place à un prochain personnage préféré des fans.

Sans donner beaucoup de détails, on sait déjà que « The Heiress » allait voir la prochaine étape de Mando, Baby Yoda, et le voyage plutôt cahoteux de la Frog Lady vers la planète Trask, où cette dernière est unie à son mari . Et selon leur accord, il dirige Mando vers l’endroit où il peut trouver plus d’informations sur d’autres Mandaloriens cachés.

Mais étonnamment, même s’il est doté d’une intelligence aiguë et de réflexes rapides, Mando n’est pas capable de voir le piège cristallin de la trahison jusqu’au dernier moment. L’épisode prend une tournure pas si inattendue lorsque les extraterrestres ressemblant à des calamars, un autre Guerres des étoiles créature connue sous le nom de Quarren, donnez à Baby Yoda un horrible mamacore et essayez de noyer Din Djarin pour mettre la main sur son inestimable armure Beskar.

Juste à ce moment-là, trois Mandaloriens débarquent et chassent les Quarrens et sauvent l’enfant et Mando. Mais contrairement à Mando, ils n’hésitent pas à retirer leur casque. Alors que deux d’entre eux sont de nouveaux personnages, leur chef est apparu à plusieurs reprises dans le Guerres des étoiles univers, l’intrépide Bo-Katan Kryze qui a été un personnage majeur de la série animée Star Wars: La guerre des clones et Rebelles de Star Wars. Et il est intéressant de noter que Katee Sackhoff marque sa première apparition en direct, qui a également exprimé le personnage dans les émissions animées.

Elle a été vue pour la première fois dans La guerre des clones en tant que membre de la section séparée des Mandaloriens connue sous le nom de Death Watch. Elle est également la sœur de la duchesse Satine Kryze, alors souveraine de la planète Mandalore, faisant ainsi d’elle l’héritière par défaut du trône après elle. Mais comme ils ne pouvaient jamais atténuer leurs différences, Bo-Katan a fini par rejoindre le groupe radical avec des plans de restauration de l’héritage traditionnel du Mandalorien.

Bo-Katan était le lieutenant fidèle du chef du Death Watch, Pre Vizsla, mais elle avait sa réserve lorsque le groupe a fini par se joindre à Dark Maul et à sa sœur Savage Opress pour prendre le contrôle de Mandalore. Ses craintes n’étaient pas sans fondement car Maul les a doublées, tué Vizla et a pris le trône pour lui-même, laissant Bo-Katan s’aligner avec Kenobi et Ahsoka Tano pour le faire tomber dans le siège de Mandalore, un exploit qu’ils ont finalement réalisé. .

Pourquoi Bo-Katan est-il Le mandalorien?

Dans Le mandalorienDans le chapitre 11, Bo-Katan est à la recherche des armes détenues dans un navire impérial, mais il est bientôt révélé qu’elle est en fait à la recherche du sabre noir, le symbole du leadership mandalorien avant de retourner au règne de Mandalore. Selon le Guerres des étoiles chronologie, la première apparition du Darksaber était La guerre des clones dans la main de Pre Vizsla, à qui il a été pris par Maul pour assumer la direction du Death Watch et de Mandalore.

Bien que Maul ait été vaincu, le sabre noir lui a été enlevé par Sabine Wren, une descendante du clan Vizsla, qui l’a conféré à Bo-Katan avec la responsabilité d’unir les clans du Mandalore et de le récupérer des griffes de l’Empire en Rebelles.

On sait qu’elle a perdu l’arme légendaire lors de la Grande Purge et comme Le mandalorien La saison 2 établit qu’elle est maintenant sous la protection de Moff Gideon, mais comment il a mis la main sur les mêmes détails qui n’ont pas encore été révélés. Et tandis que Bo-Katan avait plus tôt un soupçon sournois qu’il a le Darksaber, « The Heiress » le confirme. Bien que ce soit la première fois que nous entendions le terme « Darksaber » sur Le mandalorien, il a déjà été montré auparavant, dans la finale de la saison 1 où Moff Gideon l’utilise pour se couper de son TIE Fighter tombé.

Il est plus que probable que Bo-Katan, Mando et Gideon se croiseront à nouveau. l’héritier du Mandalore est maintenant en train de fusiller pour Moff, qui est après The Child. Et bien qu’un autre attendu Clone Wars Le personnage n’apparaît pas dans cet épisode, son nom étant subtilement prononcé, crée un avenir prometteur pour les débuts en direct du personnage. Et combiné avec la réapparition attendue de Bo-Katan dans d’autres épisodes, soyez assuré que ce sera tout simplement incroyable.

