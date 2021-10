Le dernier duel : le meilleur du dernier film de Matt Damon et Ben Affleck

in

Pour Ridley Scott Ce sera une fin d’année très mouvementée. Le réalisateur derrière de grands films comme Extraterrestre, Gladiateur et Coureur de lame sortira cette semaine Le dernier duel, film avec Jodie Comer, Adam Pilote et Matt Damon. Et avant le début de 2022, le tant attendu arrivera Maison de gucci, avec une distribution stellaire dans laquelle Conducteur il répète également en tant que protagoniste.

L’histoire de Le dernier duel a été co-écrit entre Ben affleck et Matt Damon, avec la participation de Nicole Holofcener. Inspiré de faits réels, il se concentre sur deux Français de l’époque féodale, Jean de Carrouge (Damon) et Jack Le Gray (Conducteur), dont l’amitié est en crise et se définit dans un duel à mort. La raison? Le Gray a été accusé d’avoir violé la femme de Jean, Marguerite (Manger).

Sans être un film complètement d’action, Le dernier duel parvient à montrer des poignées de scènes de bataille chargées de violence qui rappelleront au Scott de Gladiateur. Le point le plus important de ce film passera par la décision de raconter l’histoire de trois points de vue différents, ceux de chacune des personnes impliquées dans la plainte, avant de voir la bataille finale, pleine de moments sanglants et visuels pleins d’épopée.

L’une des grandes réussites du film Ridley Scott Elle passe par la manière dont elle aborde un sujet aussi sensible que le viol et parvient à faire passer un message féministe. Loin des productions qui obligent ce type de concepts du fait des temps qui obligent à les débattre, Le dernier duel rend (au-delà du fait que certains dialogues ne semblent pas de l’époque) le traitement est harmonieux. Dans ce contexte, Manger fera ressortir tout son talent d’acteur, accompagné de belles performances de Conducteur et Damon.

Le point le plus faible du dernier duel

S’il s’agit de parler de moments où le film de Ridley Scott faiblit, l’un d’eux a à voir avec Ben affleck. L’acteur de Homme chauve-souris est en charge de l’interprétation Pierre d’Alençon, le comte qui deviendra une pierre d’achoppement pour Jean de Carrouge et un allié stratégique de Le Gray. Bien que ses apparitions soient brèves et peu nombreuses, elle ne semble pas être en phase avec le reste de la distribution.

Affleck il devient une caricature de ce qui pourrait être un membre puissant de la classe politique. Chacune de ses interventions s’inscrit dans un registre très sur-joué qui n’a rien à voir avec les interprétations plus contenues de ses collègues, notamment de Manger et de Conducteur, qui sont les meilleurs de la production. En fait, il ne serait pas surprenant que Manger sonner pour recevoir une nomination pour le Oscars à partir de 2022.

