Le dernier DLC de Street Fighter V révélé comme un nouveau combattant

Le nouveau venu Luke clôturera le panel de combattants en tant que dernier DLC Street Fighter V en novembre.

La fin d’une époque est proche. Après cinq longues années à soutenir son plus gros versement à ce jour, Capcom a annoncé son dernier DLC Street Fighter V. La cinquième saison du titre se terminera avec le personnage original Luke, un tout nouveau combattant qui aspire à devenir une légende comme son idole Ryu.

Capcom a voulu accorder une attention particulière à ce combattant très spécial, assurant que ce n’est que le début de ce que nous verrons de lui. Luke servira de base pour étendre l’univers de Street Fighter, ont-ils déclaré. Se pourrait-il qu’ils l’aient en tête dans le cadre du casting d’un éventuel sixième versement numérique?

Luke sera disponible pour les détenteurs du Season Pass en novembre 2021. Vous pouvez regarder sa bande-annonce de présentation ci-dessous.

Il n’est pas le seul personnage que nous verrons en ce moment. Nous savions déjà qu’ils arrivaient, mais nous avons une date définitive pour les combattants Oro et Akira. Les troisième et quatrième places de la cinquième saison de Street Fighter V se retrouveront le 16 août. Ils seront accompagnés de divers costumes, d’un scénario inédit pour Akira et de chapitres d’histoire.

Ajoutez à cela un nouveau mode de jeu à venir dans la mise à jour d’août. Le mode Tournoi en ligne sera entièrement gratuit et nous permettra de nous inscrire à des compétitions organisées par des fans pour montrer qui est le meilleur joueur de Street Fighter avec des règles personnalisées et des prix spéciaux.

Avec toute cette sélection de nouveautés, l’ère de Street Fighter V. Cela fait cinq ans avec un début un peu difficile, mais le résultat final en valait la peine pour les fans du genre combat. Espérons que le prochain opus soit à la hauteur.