"Le dernier d’entre nous"-Série à venir: HBO commande l’adaptation de jeux vidéo

Après deux jeux PlayStation extrêmement réussis, la franchise « The Last of Us » va bientôt conquérir les écrans de télévision: la chaîne payante américaine HBO a commandé une adaptation télévisée de la série d’action d’horreur sombre. Les fans devraient être heureux que l’un des responsables de la série de jeux soit également impliqué dans la série télévisée.

Neil Druckmann, directeur du jeu pour les deux jeux «The Last of Us», rédigera et produira la production exécutive de la série prévue de HBO, rapporte Deadline. Il reçoit le soutien du créateur de « Tchernobyl » Craig Mazin et de la productrice de « Game of Thrones » Carolyn Strauss.

Série pour les joueurs et les nouveaux arrivants

Jusqu’à présent, on ne sait pas combien d’épisodes HBO a commandé, ni quand la série apparaîtra. Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation HBO, promet seulement que la série «plaira aux fans inconditionnels des jeux The Last of Us ainsi qu’aux nouveaux venus n’ayant aucune connaissance préalable de cette saga qui définit le genre».

Le nouveau « The Walking Dead »?

The Last of Us est un jeu d’horreur-action-aventure créé par le développeur de jeux californien Naughty Dog et publié en 2013 par Sony. La suite « The Last of Us Part II » est sortie sur PlayStation 4 en juin 2020. La série se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne par une peste mondiale et concerne Joel et Ellie, qui dans ce sombre monde post-apocalyptique Lutte pour survivre.

En d’autres termes: la série à venir devrait plaire aux fans de la série de la fin des temps « The 100 » ou de la série de zombies « The Walking Dead ». Ce n’est certainement pas un hasard si la série « The Last of Us » est commandée peu de temps après l’annonce de la prochaine fin de « TWD » …