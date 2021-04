Le dernier d’entre nous: qu’est-il arrivé à votre adaptation cinématographique?

Cet été, la chaîne de télévision premium HBO commencera par la production d’une série inspirée du jeu vidéo « The Last of Us », avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie, ses protagonistes. Malgré l’engouement suscité par les fans, ce n’est pas la première tentative d’adapter le titre Naughty Dog au format audiovisuel.

En 2014, Screen Gem et Sony ont tenté d’apporter « The Last of Us » au grand public avec une adaptation pour le grand écran, mais à un moment de son développement, le projet a fini par s’effondrer, apparemment à cause de son poids lourd. prémisse.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Dexter’ anticipe son retour avec une nouvelle bande-annonce

Neil Druckmann, scénariste et directeur du développement du jeu et de sa suite, a récemment partagé un mot avec le podcast Script Apart, révélant que les producteurs du film voulaient éloigner l’histoire de ses racines pour se concentrer davantage sur un produit centré sur l’action.

«Lorsque nous avons travaillé sur le film, une grande partie de la réflexion et des notes étaient:« pouvez-vous l’agrandir? Comment pouvons-nous agrandir les pièces du plateau? Cela n’a pas fonctionné pour The Last of Us et je pense que c’est pourquoi le film n’a pas été tourné ces derniers temps », a déclaré Druckmann.

Lorsque l’équipe créative de Naughty Dog a commencé à travailler sur le développement de la série pour HBO, elle a pu s’éloigner de l’idée préconçue du blockbuster d’action pour se concentrer sur un drame post-apocalyptique centré sur ses personnages et les relations qu’ils forment tout au long de leur voyage., quelque chose que Druckmann mentionne comme une raison pour laquelle la production se poursuit.

« Notre approche de » The Last of Us « était » Vous devez le faire en tant que film indépendant « », déclare Druckmann, qui assure qu’ils veulent que la façon dont il est filmé ait un sentiment plus intime entre l’équipe créative et ses acteurs. , ainsi que le fait qu’il n’aura pas autant de séquences d’action que le jeu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Titans » a déjà un acteur pour Scarecrow dans sa nouvelle saison

«Dans le jeu, il y a certains mécanismes pour des moments de paix. Vous devez augmenter ces mécanismes de temps en temps, vous avez besoin de combat pour les entraîner. Et vous pouvez jeter tout cela pour la série parce que c’est un média différent. Nous allons jouer sur les atouts de ce médium », conclut Druckmann.