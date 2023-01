Le dernier d’entre nous : première de l’épisode 3

in

Ce dimanche un nouvel épisode arrivera sur l’écran de HBO. Il sera le premier à s’éloigner de l’intrigue du jeu vidéo.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Après deux épisodes qui ont été collés presque image par image à l’histoire que nous avons vue dans Le dernier d’entre nous pour Play Station, Craig Mazin (le showrunner) et Neil Druckman (créateur du jeu et producteur de la série de HBO) s’éloignera de l’intrigue d’origine. Ce dimanche, le troisième épisode marquera la diffusion du premier tiers de la fiction.

Afin de profiter Le dernier d’entre nousComme cela arrive généralement dans ce type d’histoires, il est préférable d’éviter tout type de spoiler. Par conséquent, si vous souhaitez le voir dès sa sortie, nous vous indiquerons quels sont les horaires de lancement en fonction du pays dans lequel vous allez reproduire ce nouveau chapitre :

20:00 – Mexique et Amérique centrale sauf Panama

21H00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22H00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

Le prochain chapitre de Le dernier d’entre nous nous en dira un peu plus sur la vie de deux personnages qui ne sont pas si importants dans le jeu vidéo : Franck et Bill. tandis que de Facture nous avons vu un petit éclair, Franc est simplement nommé dans l’histoire de Play Station. Ici, il sera incarné par Nick Offerman et Murray Bartlettrespectivement.

+La deuxième saison de The Last of Us est déjà un fait

Près de trois semaines après le lancement de Le dernier d’entre nousil est devenu officiel que HBO a approuvé l’arrivée de la deuxième saison de la série. Dans ce contexte, il convient de noter que, pour le moment, ce sera la dernière puisque les deux mazin Quoi Druckmann ils ont décidé d’adapter uniquement les deux parties du jeu vidéo déjà commercialisées.

