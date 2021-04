Le dernier d’entre nous obtient un remake de la PS5 huit ans après sa sortie, selon un rapport

Un remake du méga-hit PlayStation 3 de 2013, The Last of Us, est apparemment en développement, selon un rapport révélateur de Bloomberg. Selon le journaliste respecté Jason Schreier, le projet a vu le jour dans le studio à l’improviste de Sony à San Diego, qui a longtemps été lié à la franchise Uncharted. Selon l’article, l’équipe avait voulu refaire Uncharted: Drake’s Fortune, mais dans un environnement de plus en plus hostile au risque, a lancé un remake des débuts de Joel et Ellie pour la PS5.

L’équipe a finalement été appelée pour aider à terminer The Last of Us: Part II, qui avait été retardée, puis le remake a finalement été absorbé par Naughty Dog, où le développement se poursuit apparemment dans les coulisses. Bien que ce soit un mouvement étrange compte tenu de l’âge du jeu, il vaut probablement la peine de se rappeler qu’une émission de télévision à gros budget inspirée du premier jeu The Last of Us est sur le point d’entrer en production; un remake à grande échelle de l’original vendra probablement beaucoup d’exemplaires.

Néanmoins, c’est une nouvelle surprenante et inattendue. Selon le rapport Bloomberg, le studio secret de Sony à San Diego s’est pour la plupart dissous maintenant; l’équipe s’attendait à être en mesure de diriger ses propres projets, mais a fini par devenir un studio de support une fois que Naughty Dog a repris le contrôle du remake susmentionné de The Last of Us. Malgré la politique interne, le remake – qui porte le nom de code T1X – reste apparemment en production chez Naughty Dog.