Le dernier d’entre nous, les fans qui espèrent une mise à jour sur les factions aujourd’hui

Nous sommes officiellement le 26 septembre, mieux connu sous le nom de The Last of Us Day pour les fans de la franchise d’horreur de Naughty Dog. Beaucoup avaient espéré que le développeur partage de nouvelles informations sur le mode multijoueur perdu depuis longtemps de The Last of Us: Part II – en particulier après que l’équipe a dévoilé un tout nouveau contenu plus tôt dans la semaine – mais un article de blog PS axé sur l’événement ne le fait pas. avoir des mises à jour significatives sur ce front.

En fait, à moins qu’une mise à jour du site Web de Naughty Dog prévue pour être mise en ligne à 17 heures, heure du Pacifique n’apporte la marchandise, les fans peuvent être obligés de rester assis un peu plus longtemps. Jusqu’à présent, les grandes annonces de The Last of Us Day incluent une sortie en vinyle des couvertures du jeu d’Ashley Johnson et Troy Baker, ainsi qu’une nouvelle statue de Joel de Dark Horse. Il y a aussi de nouveaux accessoires de guitare – y compris des médiators – de Taylor, ainsi qu’un tas de nouveaux vêtements sur la boutique PS Gear.

Il y aura également une réduction sur The Last of Us Remastered et The Last of Us: Left Behind sur le Boutique PS jusqu’au 27 septembre, mais c’est votre lot pour l’instant. Nous verrons ce que cet article de blog apporte et mettrons à jour s’il y a quelque chose de significatif à ajouter.