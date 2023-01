Le dernier d’entre nous : l’acteur mexicain qui aurait pu être Joel

in

HBO

La série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey a été créée sur HBO dimanche dernier. Ce sera neuf épisodes.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Depuis dimanche dernier, les dimanches de HBO sera la propriété de Le dernier d’entre nousla dernière production de Play Station en s’adaptant avec de vrais acteurs. Dans ce cas, il s’agit d’une série qui sera composée d’un total de neuf épisodes et le second a fait fureur, étant le deuxième premier film le plus regardé au cours des 13 dernières années, avec 4,7 millions de téléspectateurs.

Protagonisée par Pedro Pascal et Bella Ramseyémule l’histoire créée par Neil Druckman pour Play Station. ellie et joel Ce sont les personnages principaux de cette histoire. Dans les réseaux, un internaute a détecté une image d’un autre film qu’il serait bon d’acheter Eugène Derbez aurait pu être choisi comme l’acteur qui donne vie à Joël.

sur ton compte Twitter, @mauriosaur en plaisantant a écrit : « Le net j’ai beaucoup aimé le premier épisode de Le dernier d’entre nous”. Avec ces mots, il a mis une photo d’une scène de l’adaptation en direct de Dora l’exploratrice qui a été lancé en 2019 et avait Derbez dans le rôle de Alexandretandis que Isabela Moner était Dora.

Le message de cet utilisateur Twitter (clairement, fait comme une blague) avait plus de 19 mille aime parmi tous ceux qui l’ont vu. Parmi eux, une réponse pleine d’esprit est également apparue dans laquelle il est proposé comme alternative à Don Ramon et La Chilindrinadeux des protagonistes de la série mexicaine El Chavo del 8.

+ À quelle heure commence le deuxième chapitre de The Last of Us

HBO présentera le deuxième épisode de Le dernier d’entre nous ce dimanche. Quand sera-t-il disponible? En fonction du pays dans lequel vous le voyez, l’horaire sera modifié. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des principaux endroits pour le voir :

20:00 – Mexique et Amérique centrale sauf Panama

21H00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22H00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

