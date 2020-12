Le dernier d’entre nous: la partie 2 remporte d’énormes récompenses aux Game Awards avec 7 victoires, y compris le jeu de l’année

Comme les Oscars doivent filmer et les Emmys sont à la télévision, il en va de même Les Game Awards à l’industrie du jeu vidéo.

L’événement annuel s’est produit plus tôt cette semaine, et nous avons vu une tonne d’annonces majeures et de nouvelles bandes-annonces faire irruption sur la scène.

Mais le cœur de l’événement a été et sera toujours les prix eux-mêmes, et cette année n’a pas été différente. Bien qu’il y ait eu de nombreux vainqueurs ce soir-là, un titre se tenait au-dessus d’eux tous, remportant sept victoires massives.

Ce jeu est Le chien méchantde Le dernier d’entre nous: partie 2.

Cela n’a été un choc pour personne. The Last of Us: Part 2 a été un énorme succès pour Sony et Naughty Dog, et c’est le genre de jeu profond et artistique que les récompenses mangent. Donc, tout le monde attendait de grandes choses du titre exclusif PlayStation et ces attentes étaient plus que réalistes.

L’un des sept prix remportés par la suite de l’horreur zombie était le très convoité prix du jeu de l’année. Malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde en 2020, un grand nombre de jeux massifs ont rendu la concurrence féroce pour ce prix.

Vous avez eu Hades, Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Ghost of Tsushima et Final Fantasy VII: Remake tous en lice pour la première place.

Ghost of Tsushima et Final Fantasy VII: Remake sont également des exclusivités PlayStation, il y avait donc de fortes chances que cela soit une grande soirée pour Sony.

Le nouveau co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, qui a été directeur de The Last of Us: Part 2, a accepté le prix virtuellement.

«Tout le monde chez Naughty Dog, j’ai hâte de faire un câlin et de me saouler avec chacun de vous», a-t-il déclaré. «Il faudra attendre l’année prochaine. Je veux juste remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce jeu au sein de Naughty Dog et à l’extérieur. Nous tenons à remercier nos amis et notre famille qui se sont tenus à nos côtés et nous ont soutenus tout au long de notre réalisation de ce jeu. Vous nous inspirez non seulement pour créer des jeux meilleurs et plus significatifs, mais aussi pour améliorer notre façon de créer des jeux. Au nom de tout le monde chez Naughty Dog, merci. »

Parmi les autres prix remportés par The Last of Us: Part 2, citons la meilleure action / aventure, la meilleure conception audio, l’innovation en accessibilité, la meilleure direction de jeu, la meilleure narration et la meilleure performance pour Laura Bailey, qui a joué la nouvelle venue Abby.

La victoire de Bailey était en quelque sorte une victoire majeure face aux réactions des fans au titre. Son personnage et l’actrice sont personnellement devenus la cible de la rage des fanboys, qui comprenait des menaces de mort.

Les actions d’Abby dans le jeu, une en particulier, ont déclenché les feux de la rage des fans, et beaucoup ont pris cette rage sur Bailey.

«J’étais tellement fan de l’original The Last of Us», a déclaré Bailey dans son discours d’acceptation. «Je suis tombé amoureux de Joel et Ellie. Je ne suis donc pas surpris que le rôle d’Abby dans cette histoire ait suscité des réponses aussi passionnées. Mais avoir pu jouer un personnage incroyablement stimulant qui, à travers son histoire, permet de trouver le pardon et l’empathie est quelque chose pour lequel je serai éternellement reconnaissant.