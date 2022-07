Le dernier d’entre nous Joel et Ellie pourraient faire une apparition dans Fortnite

L’hôte du podcast XboxEra Nick Baker a déclaré que Fortnite et Le dernier d’entre nous peuvent travailler ensemble pour apporter les skins Joel et Ellie au jeu Battle Royale. Cependant, la confirmation officielle n’a pas encore été faite.

Pour célébrer la sortie le 2 septembre du remake de la première partie, Nick Baker affirme que les personnages de The Last of Us seront inclus dans Fortnite. Cependant, l’hôte XboxEra n’a pas précisé de jour précis.

Selon divers leakers, il semblerait qu’Epic et Sony travaillent ensemble pour apporter les skins Fortnite The Last of Us au jeu Battle Royale. Ces skins pourraient arriver vers la sortie de septembre du remake de The Last of Us Part 1.

Uncharted a été le premier Le chien méchant série de jeux vidéo à apparaître dans Fortnite cette année, mais il semble que les skins The Last of Us soient également en route, avec au moins Joel et Ellie jouables.

Shiina, un divulgateur réputé d’informations sur Fortnite, soutient l’affirmation de Baker et affirme qu’ils « ont également appris l’existence de cette collaboration de manière indépendante ».

Malheureusement pour toutes les personnes impliquées et les fans, le président de Naughty Dog, Neil Druckmann, a publiquement démenti la rumeur sur Twitter, déclarant que la société n’avait « pas l’intention » de faire un crossover Fortnite et The Last of Us.

Donc non, Joel et Ellie n’affronteront pas Dark Vador de si tôt. Cependant, la vie végétale maléfique qui est actuellement visible sur la carte nous fait nous demander ce qu’ils pourraient penser.

Comme indiqué précédemment, Playstation a collaboré avec le créateur de jeux Epic Games pour ajouter un certain nombre d’autres personnages bien connus à Fortnite.

Ces dernières années, des personnages de jeux vidéo populaires comme Nathan Drake d’Uncharted, Kratos de God of War et Aloy de la série Horizon sont tous apparus dans le jeu Battle Royale bien-aimé d’Epic.