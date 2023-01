Le dernier d’entre nous continue de recevoir les éloges du public après l’épisode 2

The Last of Us a continué d’impressionner après la première de son deuxième épisode, avec des notes restant parmi les plus élevées jamais enregistrées pour une série HBO.

Le dernier d’entre nous a eu un impact considérable lors de ses débuts sur HBO et HBO Max la semaine dernière. Alors que l’arrivée d’un nouvel épisode aurait pu voir une baisse presque inévitable de la cote d’audience élevée, cela ne semble pas être le cas car l’émission a continué à détenir un taux d’approbation d’audience assez impressionnant de 96% sur Rotten Tomatoes et tout aussi substantiel Note de 9,4/10 sur IMdB. Bien qu’il y ait un petit nombre de téléspectateurs qui ne sont pas d’accord avec la série, se plaignent qu’il n’y a pas beaucoup de scènes d’attaques de zombies, ou sont toujours mécontents du casting, leurs cotes d’une étoile ne font pas trop de différence dans la performance globale de l’émission. .

Étant basé sur le jeu vidéo populaire, on s’attend à ce qu’à un moment donné Le dernier d’entre nous tombera soudainement dans le piège de tant de films de jeux vidéo précédents qui n’ont pas réussi à engager de nouveaux publics et ont aliéné ceux qui ont investi du temps dans le jeu. Étonnamment, cela ne s’est pas encore produit, et si quoi que ce soit, le deuxième épisode de la série n’a fait qu’augmenter les éloges accumulés sur la série.

Qu’il s’agisse de la qualité de la capture du jeu par la série ou de la façon dont elle a livré quelque chose qui donne un coup de fouet au genre zombie après la fatigue des dernières saisons de The Walking Dead, il semble y avoir beaucoup à aimer dans la série, que vous soyez familier avec les jeux ou pas. Actuellement, la série est toujours sur la bonne voie pour être non seulement la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps, mais également l’une des meilleures émissions de télévision de tous les temps.





Le dernier d’entre nous Incorpore le jeu dans l’histoire comme aucune autre série de jeux vidéo

HBO Max

Les jeux vidéo d’horreur de survie ont certains aspects que l’on voit encore et encore, mais lorsque des jeux comme Resident Evil et Silent Hill ont été traduits sur grand et petit écran sous forme de films et d’émissions de télévision, il manque généralement une chose. C’est la sensation du jeu qui se joue et le danger qu’il apporte à l’histoire.

Le dernier d’entre nous donne vie à la fois à des moments d’exploration tendue et à des confrontations encore plus tendues contre les créatures mutantes mortelles qui sont sur la queue de Joel, Ellie et Tess. Les créatures ne sont pas éliminées facilement d’une seule balle. Plusieurs coups de feu sont tirés jusqu’à ce que l’arme soit épuisée et doive être échangée contre une autre, tout comme lors de la lecture du jeu. Bien sûr, comme cela a été souligné dans certaines critiques, la seule chose qui manque à la série, ce sont les multiples décès subis par ceux qui tentent de terminer le jeu.

La série ne faisant que gagner en audience et en notes positives, Le dernier d’entre nous est déjà l’une des émissions les plus réussies de HBO sur plusieurs fronts. La question de savoir s’il peut continuer à garder la majorité des téléspectateurs tout au long de sa course sera révélée dans les semaines à venir.