Le dernier d’entre nous a presque eu une fin de saison différente, révèle le co-créateur

HBO Le dernier d’entre nous a conclu sa première saison. Dans la dernière scène de la saison, Ellie confronte Joel et exige qu’il lui jure que tout ce qu’il a dit sur les Lucioles est vrai. Elle lui demande de promettre qu’il y a d’autres personnes comme elle qui sont immunisées contre l’infection au cordyceps et que les lucioles de Marlene ont cessé de chercher un remède. Joel, qui avait tué Marlene et les Lucioles pour protéger Ellie, lui ment et jure que tout ce qu’il a dit est vrai. Cette scène est une recréation de la fin du jeu vidéo. Cependant, la série avait une fin alternative en tête pour la finale de la saison. Au lieu de se terminer brusquement après qu’Ellie ait dit « d’accord » en réponse au mensonge de Joel, la caméra se serait attardée sur les deux personnages marchant vers Jackson, Wyoming, mais avec une distance visible entre eux.

L’idée a été proposée par le réalisateur de l’émission, Ali Abbasi, qui voulait créer une fin plus longue et plus triste qui capture toujours l’essence du jeu vidéo. Dans une interview avec GQ Magazine, le co-créateur de la série Craig Mazin a expliqué que la décision d’opter pour la fin originale ou la fin alternative était difficile. L’équipe devait réfléchir à la manière dont les fans du jeu réagiraient à tout changement, et s’ils seraient plus ennuyés de ne pas obtenir la fin originale ou de n’obtenir qu’une version légèrement modifiée. En fin de compte, les créateurs ont décidé de s’en tenir à la fin originale car elle était plus fidèle au jeu.

« Le changement était vraiment plus quelque chose avec lequel Ali Abbasi, notre réalisateur, avait joué. Il avait cette idée de jouer cette version légèrement plus longue et plus triste où Ellie dit, ‘d’accord’, puis elle se tourne et s’éloigne. Et Joel s’occupe d’elle. On les voit marcher tous les deux, pas vraiment ensemble mais séparés, vers Jackson. Ça s’attarde puis s’estompe. Il y avait quelque chose de beau là-dedans. Et il y a eu cette méta-discussion sur le fait que les gens qui ont joué au jeu vont être plus ennuyés de ne pas l’avoir compris comme il se doit, ou vont-ils être plus ennuyés de n’avoir obtenu que ce qu’ils avaient avant ? Et ensuite, comment les autres se sentiront-ils ? »





La finale de la saison 1 de The Last of Us attire le plus grand public le jour même de la série

Comme Le dernier d’entre nous La finale de la saison 1 a récemment été diffusée, elle a attiré les chiffres d’audience les plus élevés le jour même de la série à ce jour, avec 8,2 millions de personnes regardant à la fois sur HBO et HBO Max. Cela marque une augmentation significative du nombre de téléspectateurs par rapport au premier épisode, qui a été regardé par 4,7 millions de personnes. Les épisodes suivants de la série ont vu une augmentation impressionnante de 74 % du nombre de téléspectateurs le jour même. Selon les derniers chiffres, le volume moyen de téléspectateurs pour les six premiers épisodes se situe à un peu plus de 30 millions. Cela souligne l’immense popularité de l’émission et sa capacité à maintenir sa cote élevée et à augmenter son audience semaine après semaine.

Basé sur le populaire jeu vidéo Playstation, Le dernier d’entre nous est devenu l’une des adaptations de jeux vidéo les mieux notées de tous les temps. Cependant, le spectacle a également reçu des critiques de la part des joueurs du jeu qui ont été bouleversés par les modifications apportées au scénario. Malgré cela, l’émission a continué à maintenir sa cote élevée auprès du public et des critiques. Le succès de l’émission a conduit à la production d’une deuxième saison, qui est déjà en préparation.

Une adaptation de jeu vidéo réussie peut être difficile à réaliser, de nombreux films et émissions de télévision ne parvenant pas à capturer l’essence du jeu original. Cependant, Le dernier d’entre nous a réussi à dépasser les attentes et à conquérir le cœur de millions de fans dans le monde. Son succès est de bon augure pour d’autres adaptations de jeux vidéo à l’avenir et témoigne de la vision créative des showrunners et de la distribution et de l’équipe talentueuses derrière.