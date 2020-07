Le dernier de… Volvo avec un moteur V8

Fait curieux: le dernier des Volvo avec moteur V8 était aussi le premier. Vous avez probablement déjà deviné de quoi nous parlons Volvo. Le premier et le dernier, mais pas le seul Volvo de série à être équipé d’un moteur V8, était également son premier SUV, le XC90.

C’est en 2002 que le monde a appris à connaître le premier SUV de Volvo et… le «monde» l’a aimé. C’était le bon modèle pour répondre à la «fièvre» des SUV qui se faisait déjà sentir en Amérique du Nord, et c’était le coup d’envoi d’une famille de modèles qui sont aujourd’hui les best-sellers de la marque suédoise – et nous pensons que Volvo était la marque des fourgonnettes.

Les ambitions de la marque suédoise pour le XC90 étaient fortes. Sous le capot se trouvaient des moteurs à cinq et six cylindres d’affilée, essence et diesel. Cependant, pour mieux s’élever au niveau des rivaux haut de gamme tels que la Mercedes-Benz ML, la BMW X5 et même la Porsche Cayenne sans précédent et controversée, un poumon plus grand était nécessaire.

Sans la désignation V8 sur la grille, cela passerait inaperçu.

Ainsi, fin 2004, avec une certaine surprise, Volvo lève le rideau sur son premier modèle équipé d’un moteur V8, le XC90 … et quel moteur.

B8444S, ce qui signifie

B signifie “Bensin” (essence en suédois); 8 est le nombre de cylindres; 44 fait référence à la capacité de 4,4 l; le troisième 4 se réfère au nombre de soupapes par cylindre; et S est pour l’aspiration, c’est-à-dire un moteur atmosphérique.

B8444S

Avec le code abstrait B8444S qui l’identifie, ce moteur V8 n’a pas été développé, comme on pouvait s’y attendre, entièrement par la marque suédoise. Le développement était principalement en charge du spécialiste Yamaha – seules de bonnes choses pouvaient sortir …

La capacité du V8 sans précédent s’élevait à 4414 cm3 et, comme tant d’autres à l’époque, il était naturellement aspiré. L’aspect le plus particulier de cette unité était l’angle entre les deux bancs cylindriques de seulement 60 ° – en règle générale, il est généralement de 90 ° même pour garantir un meilleur équilibre.

Pourquoi alors l’angle le plus étroit? Il était nécessaire que le moteur soit aussi compact que possible pour tenir dans le compartiment moteur du XC90 basé sur la plate-forme P2 – partagée avec la S80. Contrairement aux Allemands, cette plate-forme (traction avant) nécessitait un positionnement transversal des moteurs, contrairement au positionnement longitudinal des rivaux (plates-formes à roues arrière).

Cette contrainte d’espace a imposé plusieurs caractéristiques particulières, au-delà de l’angle de 60º du V. Par exemple, les bancs cylindriques sont décalés d’un demi-cylindre les uns par rapport aux autres, ce qui a permis de réduire encore sa largeur. Résultat: le B8444S était l’un des V8 les plus compacts de l’époque et utilisait de l’aluminium pour le bloc et la tête, également l’un des plus légers, ne pesant que 190 kg sur la balance.

Ce fut également le premier V8 à pouvoir répondre aux normes d’émissions exigeantes ULEV II (véhicule à très faibles émissions) aux États-Unis.

XC90 n’était pas le seul

Lorsque nous l’avons vu pour la première fois sur le XC90, le 4.4 Le V8 développe 315 ch à 5850 tr / min et le couple maximal atteint 440 Nm à 3900 tr / min – des chiffres très respectables à l’époque. Une boîte automatique à six rapports d’Aisin était couplée à celle-ci, qui transmettait toute la puissance du V8 aux quatre roues via un système AWD Haldex.

Les transmissions automatiques d’il y a 15 ans n’étaient pas aussi efficaces qu’aujourd’hui et associées aux 2100 kg de masse du SUV on peut remarquer les modestes 7,5 s d’accélération de 0 à 100 km / h. Pourtant, c’était de loin le plus rapide des XC90.

Volvo S80 V8. Comme le XC90, discrétion … Si on ne remarquait pas la désignation V8 à l’avant ou à l’arrière, il passerait facilement par n’importe quel S80.

Le XC90 ne serait pas le seul Volvo à être équipé du B8444S. Le V8 équipera également la S80, apparaissant deux ans plus tard, en 2006. Étant 300 kg plus léger que le XC90, et bien inférieur, les performances ne pourraient être que meilleures: le 0-100 km / h a été accompli en 6 plus satisfaisant, 5s et la vitesse maximale s’élevait à 250 km / h (210 km / h dans le XC90).

La fin de Volvo avec le moteur V8

Ce V8 a été de courte durée chez Volvo. Loué pour sa douceur et sa solidité, ainsi que pour sa facilité de rotation et de son, surtout avec les évasions marché secondaire – le B8444S n’a pas survécu à la crise financière mondiale de 2008. Volvo serait finalement vendu par Ford en 2010 au chinois Geely, une opportunité utilisée pour réinventer la marque.

C’est au cours de cette année de changement radical que nous avons également vu la fin de la carrière du moteur V8 chez Volvo, précisément avec le modèle qui l’a introduit, le XC90 – le S80, bien qu’il l’ait reçu plus tard, verrait le moteur V8 retiré quelques mois avant XC90.

Maintenant avec Geely, Volvo a pris une décision radicale. Malgré les ambitions premium que la marque maintenait, elle n’aurait plus de moteurs à plus de quatre cylindres. Comment alors affronter les rivaux allemands de plus en plus puissants? Électrons, beaucoup d’électrons.

C’est au cours de la longue reprise de la crise financière que la discussion autour de l’électrification et des véhicules électriques a pris de l’ampleur et les résultats sont désormais évidents. La Volvo la plus puissante actuellement en vente dépasse heureusement les 315 chevaux du B5444S. Avec plus de 400 ch de puissance, ils combinent un moteur thermique à quatre cylindres avec compresseur et turbo, avec un autre électrique. C’est l’avenir, disent-ils …

Verrons-nous le retour d’un V8 chez Volvo? Ne dites jamais jamais, mais les chances que cela se produise sont minces.

Deuxième vie pour le B8444S

C’était peut-être la fin de la Volvo avec un moteur V8, mais ce n’était pas la fin du B8444S. Toujours chez Volvo, entre 2014 et 2016, on verrait une version 5,0 litres de ce moteur dans la S60 qui a concouru dans le championnat australien V8 Supercars.

Et une version de ce moteur se trouverait, positionnée longitudinalement et au milieu, dans la super voiture de sport britannique Noble M600, lancée en 2010. Grâce à l’ajout de deux turbocompresseurs Garret, la puissance a «explosé» jusqu’à 650 ch, soit plus du double de la version atmosphérique. Cependant, bien qu’il s’agisse du même moteur, il a été produit par l’américain Motorkraft et non par Yamaha.

Rare, mais très apprécié pour ses performances et sa dynamique.

Yamaha, cependant, a également utilisé ce moteur dans certains de ses bateaux à moteur hors-bord, où sa capacité a été étendue de 4,4 l d’origine à des capacités comprises entre 5,3 et 5,6 l.

À propos de «The Last of…». L’industrie automobile traverse sa plus grande période de changement depuis que l’automobile … a été inventée. Avec des changements importants qui se produisent constamment, avec cette rubrique, nous avons l’intention de ne pas perdre le «fil» et d’enregistrer le moment où quelque chose a cessé d’exister et est entré dans l’histoire pour (très probablement) ne jamais revenir, que ce soit dans l’industrie, dans une marque ou même sur un modèle.

