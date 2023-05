Le dernier clip de La Petite Sirène montre qu’Ariel fait une affaire douteuse

Le dernier clip du prochain remake Disney de La petite Sirène transforme un moment emblématique de l’animation en action en direct alors qu’Ariel se retrouve à conclure un accord avec l’infâme sorcière de la mer, Ursula. Partagé sur les réseaux sociaux par Melissa McCarthy, nominée aux Oscars, qui incarne la perfide et tentaculaire Ursula dans le remake, ce dernier regard sur La petite Sirène devrait donner aux fans du classique de Disney une idée de la façon dont l’original se traduira en action en direct. Découvrez le nouveau clip ci-dessous.





« Si un accord semble trop beau pour être vrai, c’est probablement… nagez !!!!! » McCarthy dit dans une légende à côté de la séquence, qui voit la naïve Ariel signer sa voix en échange de jambes et permettant ainsi de marcher sur terre et de poursuivre le prince Eric, qu’elle a aimé de loin.

La petite Sirène est un récit de l’histoire bien-aimée d’Ariel, une jeune sirène belle et fougueuse avec une soif d’aventure. La plus jeune des filles du roi Triton et la plus provocante, Ariel aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer et, tout en visitant la surface, tombe amoureuse du fringant prince Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel doit suivre son cœur. Elle conclut un accord avec la méchante sorcière de la mer, Ursula, qui lui donne une chance de vivre sur terre mais met finalement sa vie – et la couronne de son père – en danger.

Les premières réactions de la Petite Sirène ont été incroyablement positives

Après la première de cette semaine de La petite Sirène, nous avons enfin une idée de la façon dont ce dernier remake d’action en direct se comportera par rapport à son prédécesseur animé. Et les choses ont été incroyablement positives jusqu’à présent. Une réaction appelle La petite Sirène « La meilleure adaptation en direct de Disney à ce jour. Halle Bailey EST Ariel. Principaux accessoires de l’équipe des effets sonores. Bons changements, bien qu’une nouvelle chanson avec trop d’autotune. Pouvait regarder Under the Sea de cette version toute la journée, c’était le point culminant de tout ça.

De nombreux éloges ont été adressés à Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, avec d’autres réactions qualifiant le remake de « FANTASTIQUE ! La grande direction de Rob Marshall nous offre l’un des meilleurs remakes en direct de Disney et une expérience théâtrale joyeuse. @HalleBailey est PARFAITE en tant qu’#Ariel et est le cœur du film. C’est un voyage ENCHANTEUR sous la mer que j’ai hâte de revoir !

D’autres ont félicité La petite Sirène pour avoir conservé « le cœur et l’âme de l’histoire que nous connaissons et aimons » ainsi que pour l’avoir élevée « encore plus loin grâce à une performance de star parfaite de Halle Bailey – elle est née pour être sur grand écran, et c’est pourquoi ce nouvelle prise vaut la peine d’être regardée.

Réalisé par Rob Marshall, nominé aux Oscars, avec un scénario de David Magee, deux fois nominé aux Oscars, et avec la chanteuse et actrice Halle Bailey (adulte) comme Ariel aux côtés de Jonah Hauer-King (Le retour d’un chien à la maison), Daveed Diggs (Hamilton), Awkwafina (Raya et le dernier dragon), Jacob Tremblay (Lucas), Noma Dumezweni (Le retour de Mary Poppins), Art Malik (Patrie), l’oscarisé Javier Bardem (Il n’y a pas de pays pour les vieillards) et la double nominée aux Oscars Melissa McCarthy (Pouvez-vous jamais me pardonner ?, Demoiselles d’honneur), La petite Sirène devrait sortir en salles le 26 mai 2023.