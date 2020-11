Le dernier boom de la crypto-monnaie épuise le stock de nouveaux graphiques NVIDIA: 175 millions de dollars en RTX 3000 entre les mains des mineurs

2020 n’a pas bien commencé pour les mineurs de crypto-monnaie. La valeur de Bitcoin a été sombrée et beaucoup ont dû arrêter les machines car elles ne compensaient plus. Mais en quelques mois, tout a radicalement changé. Le 17 novembre, Bitcoin a marqué son plus haut niveau historique et la situation rappelle déjà 2017. Et comme à l’époque, la ruée vers la crypto-monnaie provoque à nouveau une pénurie de cartes graphiques.

Les nouveaux GPU de la série RTX 3000 ont été introduits le mois dernier et leur disponibilité n’a pas été la meilleure. La raison, selon les analystes financiers de RBC Capital Markets and Barrons, est que les mineurs de crypto-monnaie réinvestissent dans les GPU en raison de la dernière hausse de la valeur de la crypto-monnaie et nouvelles à venir d’Ethereum. Une pénurie qui, selon ces analystes, se prolongera jusqu’à l’année prochaine.

La pénurie de NVIDIA RTX 3000 rappelle ce que nous avons vécu en 2017

On estime que NVIDIA a vendu au moins 175 millions de dollars pour les cartes graphiques GeForce RTX3000 directement aux mineurs de crypto-monnaie. Un minage qui depuis des années s’est professionnalisé et utilise des dizaines de ces GPU pour exploiter à grande échelle.

Alors qu’en 2018, NVIDIA a averti que la demande allait être réduite des deux tiers et que les graphiques NVIDIA ont commencé à être vus à des prix de « fièvre pré-minière », cette fois, NVIDIA explique que pour le troisième trimestre de l’année prochaine, il s’attend à un Croissance de 37% de son segment graphique. Une prévision qui, au-delà des ventes de ses GPU aux consommateurs, prend également en compte l’éventuelle demande minière.

Les 175 millions de dollars représentent un petit pourcentage de ce que représentent les ventes de GPU, d’une valeur d’environ 2,27 milliards de dollars au dernier trimestre. Des calculs rapides montrent que l’exploitation minière représenterait environ 7% du chiffre d’affaires de NVIDIA pour votre segment de jeu.

L’analyste de RBC Marchés des capitaux prévoyait des ventes de 150 millions de dollars, mais en raison de la prochaine mise à jour Ethereum 2.0, prévu pour décembre, ce qui nécessiterait une exploitation minière plus efficace, de nombreux mineurs auraient choisi de mettre à niveau leur équipement avec les nouveaux graphiques Ampere.

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la bonne fin d’année pour les crypto-monnaies affecte directement le stock de graphiques NVIDIA et quelles auraient été les ventes de graphiques autrement. Par NVIDIA, ils expliquent que jusqu’au début de 2021 le stock ne sera pas normalisé.

