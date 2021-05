Le dernier aperçu du garde du corps de la femme de Hitman surprend Ryan Reynolds en train de faire une sieste au travail

Une nouvelle image de la suite du prochain film d’action, Garde du corps de la femme de Hitman, réunit les vedettes des titres Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson pour une autre aventure qui, à la vue des choses, les laissera à nouveau ensanglantés, meurtris et fatigués. Le film verra sans aucun doute la paire impliquée dans toutes sortes de séquences de poursuites, de fusillades et de zingers alors qu’ils tentent de survivre. L’image est également accompagnée d’un Tweet de Lionsgate qui célèbre la culture Twitter parfaite, nous donnant un nouveau regard sur Salma Hayek en tant qu’épouse du titre Sonia Kincaid, tout en recadrant Michael Bryce et le mari du tueur à gages Darius Kincaid.

maintenant c’est une culture Twitter parfaite pic.twitter.com/1b1HPBtlxq – Le garde du corps de l’épouse du tueur à gages (@HitmanBodyguard) 6 mai 2021

Sorti en 2017, le premier Le garde du corps du tueur à gages suit Dead Pool La star Ryan Reynolds en tant que meilleur agent de protection au monde, Michael Bryce, dont la carrière a connu une forte baisse à la suite d’une mission ratée. Le garde du corps implacable de Reynolds et l’assassin manipulateur de Jackson, Darius Kincaid, sont à l’opposé de la balle depuis des années et se font la tête alors qu’ils sont jetés ensemble pendant 24 heures follement scandaleuses. Au cours de leur voyage d’Angleterre à La Haye, ils rencontrent des poursuites en voiture à grande vitesse, des escapades en bateau extravagantes et un dictateur impitoyable d’Europe de l’Est qui est à la recherche de leur sang. Les deux hommes doivent mettre de côté leurs différences s’ils espèrent survivre et se rendre au tribunal.

Reprenant quatre ans après les événements de l’original, la suite à venir Garde du corps de la femme de Hitman met à nouveau en lumière le couple étrange le plus meurtrier du monde – le garde du corps Michael Bryce et le tueur à gages Darius Kincaid, joué une fois de plus par Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson respectivement, alors que le couple dépareillé se retrouve à nouveau dans une autre mission potentiellement mortelle.

Mentalement, nous sommes ici. pic.twitter.com/RGwBppp9Mv – Le garde du corps de l’épouse du tueur à gages (@HitmanBodyguard) 6 mai 2021

Toujours sans licence et sous contrôle, Bryce est contraint à l’action par l’épouse encore plus instable de Darius, la tristement célèbre escroc internationale Sonia Kincaid (Salma Hayek). Alors que Bryce est poussé à bout par ses deux protégés les plus dangereux, le trio se met au-dessus de leurs têtes dans un complot mondial et découvre bientôt qu’ils sont tout ce qui se tient entre l’Europe et un fou vengeur et puissant (Antonio Banderas).

Aux côtés de Reynolds, Jackson, Hayek et les autres, Hitman’s Wife’s Bodyguard met également en vedette Frank Grillo (La purge: l’anarchie), Richard E. Grant (Logan), Tom Hopper (L’Académie des parapluies), Caroline Goodall (chasseur tueur), Rebecca Front (L’épaisseur de celui-ci), Gabriella Wright (Le transporteurRavitaillé), Alice McMillan (Outlander), Kristofer Kamiyasu (Bons présages) et Blake Ritson (Krypton). Morgan Freeman devrait également rejoindre l’aventure bourrée d’action dans un rôle non divulgué.

L’amour maternel rayonne juste d’elle. Voir #HitmansWife uniquement en salles le 16 juin. pic.twitter.com/V0lyQzcK6K – Le garde du corps de l’épouse du tueur à gages (@HitmanBodyguard) 5 mai 2021

Garde du corps de la femme de Hitman voit Patrick Hughes revenir à la présidence du réalisateur, travaillant à partir d’un scénario écrit par Tom O’Connor et Brandon et Phillip Murphy. Garde du corps de la femme de Hitman La sortie était initialement prévue pour août 2020, mais a été retardée en raison de la situation mondiale actuelle. Le titre a été initialement repoussé d’une année entière, mais après un récent changement de date de sortie, le public pourra maintenant voir Garde du corps de la femme de Hitman un peu plus tôt que prévu, le film devant désormais sortir aux États-Unis le 16 juin 2021 par Lionsgate.

Un gif que vous pouvez entendre. pic.twitter.com/eyoW3Rlwx5 – Le garde du corps de l’épouse du tueur à gages (@HitmanBodyguard) 4 mai 2021

Alors que le premier Garde du corps de Hitman a reçu un accueil plutôt froid de la part des critiques, le public a bien réagi aux escapades entre copains de Reynolds et Jackson, le film récoltant finalement un montant très sain de 180,6 millions de dollars contre un budget de production de 30 millions de dollars. Nul doute qu’il offrira une évasion bienvenue une fois qu’il sortira en salles. Cette image a été révélée dans le cadre de l’aperçu d’été de USA Today.

Sujets: Hitman’s Bodyguard 2