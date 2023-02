Le concepteur de Last of Us a partagé ses secrets de maquillage à un moment où le travail de CGI et VFX a fait l’objet de critiques notables.

Le dernier ajout à la conception de prothèses The Last of Us vient à la suite de l’attention récente portée au débat sur les effets pratiques

Barrie Gower, concepteur de prothèses sur Le dernier d’entre nous, a créé une nouvelle réponse d’effets pratiques à un personnage bien connu du jeu vidéo original. Une victime massive, ressemblant à un zombie, de l’infection cordyceps mutée qui sévit Le Le dernier d’entre nous univers, « le bouffi » est connu pour son incroyable force et son corps impénétrable couvert de champignons dans le jeu vidéo. Gower, lauréat d’un Emmy, qui a gagné pour son travail de maquillage de prothèses sur Game of Thrones et Choses étrangesa récemment partagé certains de ses secrets avec Variety sur la création du redoutable ennemi du jeu vidéo pour l’épisode 5 de la série live-action.





Selon Gower, la recréation par HBO du ballonnement intimidant nécessitait la combinaison d’une combinaison pratique incroyablement lourde et d’un CGI de post-production. Pour transmettre le type de force brute requis du personnage bouffi (et aussi pour permettre la force nécessaire pour supporter les prothèses lourdes), Gower s’est tourné vers un bodybuilder nommé Adam Basil, qui a également travaillé avec Gower sur Game of Thrones. Le cascadeur britannique, mesurant 6’6″, a été en mesure de fournir la « construction, la circonférence et la forme physique » nécessaires pour jouer le rôle et tenir le costume de 80 livres pour une séquence d’action terrifiante dans laquelle le personnage émerge d’un tunnel effondré. entouré de « cliqueurs » plus petits et infectés. Selon Gower, l’exploit a nécessité un casting complet du corps de Basil pour transformer l’énorme cascadeur en un monstre imperméable affecté de haut en bas par des champignons cordyceps.

Gower a détaillé le processus fastidieux de création du personnage. « Nous avions une copie entière de son corps sur laquelle nous avons modelé les prothèses bouffantes en pâte à modeler », a expliqué Gower. «Nous l’avons coulé à partir d’un caoutchouc mousse et d’un latex mousse, qui est très léger. C’est presque comme une mousse de rembourrage, une sorte de matériau très spongieux. Tout était moulé et coulé en sections séparées : moitié supérieure, tête, bras, jambes. Nous avions une équipe qui fabriquait toutes ces pièces ensemble. Nous avions une fermeture éclair dans le dos et autour de la taille pour pouvoir les assembler. Il avait tous ces plis de champignons pendants qui cachaient les fermetures éclair et les boutons-pression. Le costume a ensuite été recouvert d’une boue « ressemblant à un gel ».





Renouveler le débat pratique ou CGI

Pour compléter les détails, Gower et son équipe ont ajouté «beaucoup de petites épines et de poils hérissés enfoncés dans son corps, comme de petites excroissances creusant. Pour que les formes soient lisibles, nous avons dû les recouvrir d’un brillant. C’était comme une texture que nous construisions, donc nous allions constamment les enduire de ce brillant, juste pour que les formes reprennent dans les silhouettes. Au total, Gower a estimé le poids de la combinaison pour Basil à 40 kilogrammes ou environ 88 livres. Combiné avec les 10 à 15 cascadeurs et des dizaines de figurants qui avaient besoin d’un maquillage de clicker pour Le dernier d’entre nous épisode, il a fallu cinq heures à une équipe de 65 artistes pour réaliser toute la magie du maquillage de leurs prothèses.

Le succès de Le Le dernier d’entre nous les effets pratiques pour le public pourraient continuer à alimenter les récents débats sur l’investissement des studios dans les effets pratiques par rapport à CGI, qui ont récemment émergé à la suite d’un tweet d’Universal Studios louant les effets pratiques durables de John Carpenter. La chose (1982). Les fans et les critiques sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à souligner la mauvaise qualité des effets CGI qu’Universal avait utilisés plus tard pour la préquelle de 2011. Suite au récent succès de Top Gun : MaverickJerry Bruckheimer a également pensé que MaverickL’impact de la façon dont il a été filmé pourrait inciter les studios à s’éloigner de l’utilisation excessive de CGI.

Utiliser CGI plutôt que des effets pratiques, Le Le dernier d’entre nous processus a rappelé le processus d’effets pratiques insistant utilisé dans l’action en direct de Disney Guerres des étoiles série Le Mandalorien, qui a remporté au réseau un Creative Arts Emmy Award pour les meilleurs effets visuels. Quatre fois vainqueur d’un Emmy (trois fois pour Game of Thrones), les succès d’effets pratiques de Gower ont également inclus « Vecna » sur Choses étranges et le « Night King » sur Game of Thrones. Gower est le directeur créatif de BGFX Ltd à Londres et a fondé la société en 2010 avec sa femme, Sarah Gower. D’autres films sur lesquels il a travaillé incluent Sauver le soldat Ryan, La femme de feret Le loup garoupour laquelle il faisait partie de l’équipe de prothèses primée aux Oscars.