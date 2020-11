Le député conservateur suscite des réactions négatives après avoir appelé à un «  ministre pour les hommes  »

Le député conservateur Ben Bradley s’est demandé pourquoi il n’y avait pas de poste de «ministre des hommes» alors qu’il appelait à une législation britannique sur l’égalité pour protéger les droits des hommes blancs et hétéros.

L’ancien vice-président du Parti conservateur pour la jeunesse, qui avait précédemment refusé de participer à une formation pour lutter contre le sexisme et l’homophobie, a ouvert un débat à l’occasion de la Journée internationale des hommes pour demander que [is] également protégé comme gay ».

S’exprimant à la Chambre des communes, il a exhorté le gouvernement à rétablir l’équilibre – qui a été penché en faveur d’hommes blancs hétérosexuels pendant toute l’histoire de l’humanité – car il estime que la loi sur l’égalité a abouti à «une discrimination positive aux dépens de certains groupes ».

«Nous pouvons changer le discours ici [in parliament] pour commencer », suggéra-t-il. «Pouvons-nous revoir la législation sur l’égalité? Si nous demandons à tout un ministère de rendre des comptes à des personnes qui se consacrent à faire en sorte que les femmes soient considérées – à juste titre – pourquoi pas la même chose pour les hommes?

«Pourquoi avoir un ministre pour les femmes mais pas un pour les hommes? Pourquoi choisir une caractéristique pour une mention spéciale? »

Alors qu’il déplorait le problème apparent de «les problèmes des hommes étant repoussés de la fin de l’ordre du jour», Bradley a également critiqué l’utilisation d’un langage comprenant «les privilèges masculins, la masculinité toxique et les hommes comme oppresseurs plutôt que comme contributeurs positifs ou modèles de rôle».

«On parle trop souvent des hommes comme d’un problème qui doit être rectifié», a-t-il ajouté. «Trop souvent, la recherche constante d’égalité et de diversité cherche à entraîner les autres vers le bas plutôt qu’à élever tout le monde.»

Bradley a ensuite déplacé le débat sur Twitter, où il a rencontré une réponse cinglante de la part de personnes qui étaient trop heureuses de lui rappeler que a) la promotion des droits d’un groupe ne nuit pas à ceux d’un autre, et b) hétéro, blanc les hommes n’ont pas besoin de protections spéciales dans un monde largement conçu pour prioriser leurs besoins.

Attendez… dit-il que les hommes sont moins protégés que les femmes, les blancs moins protégés que les noirs et les hétéros moins protégés que les homosexuels? Je ne peux même pas… https://t.co/98I5HsfLhZ – Jemma (@jemmapage) 19 novembre 2020

Soyons honnêtes – les hommes blancs dirigent à peu près le spectacle dans ce pays depuis des siècles de manière disproportionnée. Avoir un ministre des femmes est un moyen de rétablir l’équilibre. Je suis un homme blanc – Tim Priestley (@tscottpriestley) 19 novembre 2020

En tant qu’homme blanc et hétéro, merci beaucoup d’avoir tenté de redresser l’équilibre des préjugés horribles auxquels j’ai dû faire face tout au long de ma vie 🙄 N’avez-vous pas des enfants à mourir de faim plutôt que de gaspiller notre argent pour ce non-sens? https://t.co/oSeR6US8y5 – Stephen (@stephenrjenner) 19 novembre 2020

Vous avez gagné la loterie de la vie. Vous êtes né avec tous les privilèges… blancs, mâles, valides, riches et hétéros. Alors priez pour dire comment l’un des groupes auxquels vous appartenez a déjà été victime de discrimination en promouvant l’égalité? – Claire Kennard (@ clairekennard01) 19 novembre 2020

Il a vraiment dit «tout aussi protégé que les homosexuels» tout en disant que nous ne pouvons et ne devons pas ignorer à quel point la paternité est importante pour les enfants. Un vrai réconfort pour les femmes LGBT qui ont ou peuvent décider de fonder une famille, j’en suis sûr. https://t.co/8KraKMxDbI – 🅒🅗🅡🅘🅢 (@chriscole_cc) 19 novembre 2020

Ce que vous suggérez aurait du sens si les hommes blancs n’avaient pas dirigé le monde par leurs propres intérêts pendant des siècles et dominaient encore aujourd’hui. L’égalité profitera à tous. – Mur de l’aube (@ Spangley1) 19 novembre 2020

Pauvres hommes blancs et hétéros. Être toujours opprimé et oublié. Quand leur terrible oppression prendra-t-elle fin? – Quelque chose de Stu (@Daily_Stus) 19 novembre 2020

Lorsqu’un utilisateur a demandé au député de clarifier quel aspect de la loi sur l’égalité il proposait de modifier, il a répondu vaguement: «Simplement pour exposer clairement ce que cela signifie et comment il devrait être utilisé. Action positive, basée sur des preuves, pour les caractéristiques protégées sous-représentées – ce sont le sexe, la race, etc., pas la femme, le BME, etc. Par conséquent, «l’égalité»! »

Ben Bradley sera heureux d’apprendre que le sexe et la race sont déjà répertoriés comme des caractéristiques protégées en vertu de la loi sur l’égalité, et non «femme» et «BME» comme il le décrit, et que l’article 11 énumère spécifiquement les hommes aux côtés des femmes.

RoseActualités a contacté Ben Bradley pour un commentaire.