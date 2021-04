Le dépotoir massif de DDT découvert au large de la côte de Los Angeles est plus grand que quiconque ne le pensait

Le fond marin près du sud de la Californie cache un secret très sale: des décennies de produits chimiques jetés dans des milliers de barils. Et le champ de débris toxiques est encore plus grand que prévu, contenant au moins 27 000 fûts de DDT et de déchets industriels, ont récemment découvert des scientifiques.

De fortes concentrations de DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane, un insecticide largement utilisé pour la lutte antiparasitaire dans les années 40 et 50) avaient déjà été détectées dans les sédiments océaniques entre la côte de Los Angeles et l’île de Catalina, en 2011 et 2013. Le fond marin de la zone a identifié 60 barils (contenant peut-être du DDT ou d’autres déchets) et trouvé une contamination par le DDT dans les sédiments, mais l’étendue totale de la contamination de la zone était inconnue.

Maintenant, une expédition de recherche présente une image plus claire du site de décharge en eau profonde. Leurs découvertes révèlent une étendue de fond océanique parsemée d’au moins 27000 barils de déchets industriels – et peut-être jusqu’à 100000, des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie. dit dans un communiqué .

En rapport: 10 des endroits les plus pollués de la planète

Du 10 au 24 mars, une équipe de 31 experts à bord du véhicule de recherche Scripps Sally Ride a créé des cartes acoustiques haute résolution du fond marin du bassin de San Pedro, couvrant 36000 acres (146 kilomètres carrés) à 19 kilomètres de distance. la côte sud de la Californie à 13 km de l’île de Catalina. Deux véhicules autonomes sous-marins (AUV) nommés REMUS 6000 et Bluefin ont nagé à des profondeurs allant jusqu’à 3000 mètres sous le niveau de la mer, à l’aide d’un sonar pour localiser les barils.

Ces conteneurs étaient assez petits – moins de 3 pieds (1 m) de haut – et ceux qui ont été enterrés semblaient encore plus petits dans les scans sonar, a déclaré Sophia Merrifield, océanographe et scientifique des données de Scripps, lors d’une conférence de presse virtuelle le 27 avril. Les chercheurs ont donc dû développer des algorithmes qui automatiseraient le processus d’identification et de comptage de ces objets minuscules, a expliqué Merrifield.

« Nous devions être capables de pomper des centaines de concerts [gigabytes] grâce à un algorithme qui permettrait de détecter ces très petites cibles très lumineuses », a-t-elle déclaré.

Des images des 60 barils coulés repérés en 2011 et 2013 ont aidé les scientifiques à calibrer leurs algorithmes. Le résultat a catégorisé non seulement l’emplacement d’un objet, mais aussi sa taille et sa luminosité, « afin que nous puissions faire une analyse plus approfondie des modèles et une classification des types de cibles », a déclaré Merrifield.

À partir des scans AUV et de l’analyse des données, les scientifiques de l’expédition ont découvert que plus de 90% de la zone d’étude contenait des débris, a déclaré Eric Terrill, scientifique en chef de l’expédition et directeur du laboratoire de physique marine à Scripps, lors de la conférence de presse. Les chercheurs ont trouvé 100000 morceaux de débris d’origine humaine et identifié le sous-ensemble qui était probablement des barils contenant du DDT et d’autres types de déchets industriels, a déclaré Terrill.

L’étude des fonds marins couvrait 36 ​​000 acres dans le bassin de San Pedro. La décharge connue est à environ 12 miles au large de Palos Verdes et à huit miles de l’île de Santa Catalina. (Crédit d’image: Scripps Institution of Oceanography à UC San Diego)

« Dommages irréversibles »

Cette accumulation de déversements sur les fonds marins ne s’est pas produite du jour au lendemain. Alors que Los Angeles est aujourd’hui principalement associée à Hollywood et à la réalisation de films, le pétrole et le gaz étaient autrefois des industries florissantes dans la région, et une grande partie des déchets d’extraction et de traitement se sont retrouvés dans l’océan, a déclaré Terrill lors de l’événement de presse.

« Le déversement de déchets industriels dans l’océan a en fait commencé dans les années 30 et s’est poursuivi jusqu’au début des années 70 », a déclaré Terrill.

Les entreprises ont également jeté les déchets de sous-produits de la fabrication de DDT agricole dans la mer, et en 1985, le Los Angeles Water Quality Control Board a publié un rapport troublant décrivant «des décennies de négligence systématique» dans la surveillance officielle de l’élimination des déchets toxiques, avec pour résultat des dommages irréversibles à le milieu marin, « le Le Los Angeles Times a rapporté cette année-là .

Les chercheurs de Scripps à bord du navire de recherche Sally Ride se préparent à partir pour l’expédition en mars 2021. Les véhicules sous-marins autonomes REMUS 6000 et Bluefin ont été utilisés pour surveiller le fond marin à la recherche de barils de DDT rejetés. (Crédit d’image: Scripps Institution of Oceanography à UC San Diego)

Selon les estimations, les entreprises ont déversé entre 386 et 772 tonnes (350 et 700 tonnes métriques) de déchets sur des sites offshore dans le bassin de San Pedro pendant près de quatre décennies, a déclaré Terrill. Mais on ne savait pas quelle était l’étendue du déversement, où exactement cela s’était passé et si les conteneurs contenant les déchets fuyaient (et combien).

Un emplacement à proximité du plateau Palos Verdes est déjà reconnu comme hautement contaminé par le DDT et les PCB (polychlorobiphényles, un autre composé industriel toxique) et est désigné comme site Superfund – un endroit tellement imprégné de déchets dangereux qu’il a été ciblé par l’environnement Agence de protection (EPA) pour le nettoyage, a déclaré Terrill.

En rapport: Science de la mer: 7 faits bizarres sur l’océan

Le navire de recherche Sally Ride a supervisé le levé sous-marin, diffusant en continu des signaux GPS sous-marins aux véhicules sous-marins autonomes afin que les véhicules et leurs données de cartographie sonar soient très précis sur le fond marin. Les équipages sont restés en communication avec la côte à l’aide de liaisons de données satellitaires et ont pu partager des données avec des scientifiques restés à terre. (Crédit d’image: Illustration: Scripps Institution of Oceanography à UC San Diego)

Des indices vitaux sont apparus en 2011 et 2013, lorsque David Valentine, professeur de sciences de la Terre et de biologie à l’Institut marin de l’Université de Californie à Santa Barbara, a capturé des images de caméra à distance de 60 barils de déchets industriels sur le fond marin, décrivant le désordre toxique dans une étude. publié en 2019 dans la revue Science et technologie de l’environnement .

Puis, en octobre 2020, des reportages d’enquête par le LA Times déterré des détails accablants sur le déversement de DDT. Les journaux d’expédition de la Montrose Chemical Corporation of California – le plus grand fabricant de DDT aux États-Unis, basé à Los Angeles de 1947 à 1982 – ont noté que des milliers de barils contenant du DDT étaient transportés chaque mois et jetés dans les eaux profondes près de Catalina. Plus tard, les équipages ont commencé à déverser les barils plus près de la côte californienne.

Ils ont également pris d’autres mesures pour accélérer les travaux. « Lorsque les barils étaient trop flottants pour couler d’eux-mêmes, selon un rapport, les équipages les ont simplement percés », a rapporté le LA Times.

Bien que l’équipe de recherche ne sache pas encore combien des 27 000 barils nouvellement décrits contiennent du DDT, l’enquête offre un point de départ pour étudier l’impact environnemental des conteneurs. Les découvertes de l’équipe ont déjà incité la sénatrice californienne Dianne Feinstein à demander à l’EPA « de donner la priorité à une action urgente et significative pour remédier à cette grave menace pour la santé humaine et environnementale », dans une lettre à l’agence écrite le 12 mars.

Les scientifiques prévoient d’analyser les données de l’expédition R / V Sally Ride pour une future étude évaluée par des pairs, mais la publication de ces premiers résultats (d’abord en mars, puis plus en détail le 26 avril) attire l’attention sur la portée du site de décharge. et les menaces qu’elle peut représenter pour les écosystèmes océaniques et la vie marine, ont déclaré les scientifiques.

« Présenter cela maintenant comme un moyen de transmettre des informations aux décideurs politiques et pour d’autres efforts », a déclaré Merrifield.

« Nous espérons que les données éclaireront le développement de stratégies pour faire face aux impacts potentiels du déversement », a ajouté Terrill.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.