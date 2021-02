Le déploiement d’un vaccin donne au Royaume-Uni une victoire rare dans la lutte contre le COVID-19 malgré les retards et les messages mitigés

Le déploiement du vaccin serait devenu la mobilisation de masse en temps de paix la plus ambitieuse de l’histoire britannique moderne.

Lorsque les boîtes de la taille d’une pizza du vaccin Pfizer sont arrivées jeudi midi, une heure de retard, cela a déclenché une course contre la montre à Bloomsbury Surgery, une clinique médicale du quartier de Camden à Londres qui a été transformée pendant la pandémie en un centre de vaccination bourdonnant. . Étant donné que le vaccin ne pouvait être réfrigéré que trois jours une fois arrivé à la clinique, les agents de santé savaient qu’ils devaient injecter 400 doses par jour le dimanche pour épuiser les stocks. Il y avait déjà une file de personnes qui attendaient des «jabs», alors les médecins ont dilué rapidement le vaccin, mis les flacons sur des plateaux et les ont distribués à une équipe d’assistants.

C’est la ligne de front dans ce qui est devenu la mobilisation de masse la plus ambitieuse en temps de paix de l’histoire britannique moderne. La Grande-Bretagne a mis en place des dizaines de centres de vaccination dans des stades sportifs, des églises, des mosquées et même un musée en plein air dans les Midlands, familiers aux vues de la télévision comme le décor de la populaire série policière «Peaky Blinders».

Avec près de 8 millions de personnes, soit 11,7% de la population, ayant déjà reçu leur premier vaccin, le rythme de vaccination de la Grande-Bretagne est le plus rapide de tous les grands pays du monde. Seuls Israël et les Émirats arabes unis progressent plus rapidement.

Le déploiement rapide est un succès rare pour un pays dont la réponse au coronavirus a autrement été gâché – en proie à des retards, des annulations et des messages contradictoires. Tout cela a contribué à un nombre de morts qui a récemment dépassé les 100 000 et a consolidé le statut de la Grande-Bretagne en tant que pays le plus touché d’Europe.

Le succès a apporté ses propres maux de tête: les médecins s’inquiètent maintenant de manquer de fournitures, après qu’une guerre vaccinale a éclaté entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne. Vendredi, l’UE a imposé des restrictions à l’exportation des vaccins fabriqués dans le bloc après avoir accusé un fabricant de vaccins basé au Royaume-Uni, AstraZeneca, de favoriser son marché intérieur.

Et l’approche agressive de la Grande-Bretagne n’est pas sans risques: pour atteindre plus de personnes rapidement, elle a choisi de retarder leur administration des secondes doses jusqu’à 12 semaines après la première, plutôt que les trois ou quatre semaines testées dans les essais cliniques.

À la clinique de Bloomsbury, cependant, il y avait une atmosphère de s’entendre. Les patients pour la plupart âgés ont attendu patiemment en ligne, retroussé leurs manches pour leurs jabs, puis se sont retirés dans un gazebo extérieur pendant 15 minutes pour être surveillés pour des réactions potentielles.

«Tant de mes amis l’ont eu», a déclaré Emerenciana Mora, 72 ans, standardiste à la retraite, à propos du vaccin alors qu’elle regardait une assistante médicale, Nasra Yusuf, préparer l’aiguille. «Même la reine l’a eue.

La divergence entre la Grande-Bretagne et ses voisins européens a incité certains à revendiquer une aubaine précoce du Brexit. Le divorce de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a contribué à lui donner une marge de manœuvre politique pour autoriser plusieurs vaccins avant le bloc et pour bloquer rapidement sa propre production du vaccin d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford.

La France, en revanche, n’a vacciné que 1,8% de sa population et l’Allemagne 2,6%, selon les chiffres recueillis par Our World in Data. Cela reflète les pénuries d’approvisionnement qui se sont propagées à travers le continent, ainsi que le rythme plus lent des régulateurs de l’Union européenne dans l’approbation des vaccins.

Mais le succès de la Grande-Bretagne est également le résultat de décisions de retour aux sources du gouvernement du Premier ministre Boris Johnson.

Plutôt que de sous-traiter la campagne à des entreprises privées ou de la construire à partir de rien, comme il l’a fait avec son opération coûteuse et inefficace de recherche des contacts, le gouvernement a confié la vaccination au Service national de la santé, qui, malgré les tensions financières, est toujours largement vénéré par le public britannique.

Au-delà des hôpitaux publics, les médecins sont à l’avant-garde du programme. Non seulement cela a mis en charge des médecins locaux de confiance, expérimentés dans les vaccinations contre la grippe saisonnière, mais cela a également permis à ces médecins de cibler précisément les personnes appartenant aux groupes les plus prioritaires du gouvernement.

C’est un contraste frappant avec l’approche plus fragmentée des États-Unis. Alors que les Américains ont dû se bousculer pour des rendez-vous sur des portails en ligne capricieux et des lignes d’assistance téléphoniques débordées, les hôpitaux et les médecins britanniques ont dirigé eux-mêmes la planification, leur permettant de commencer par leurs patients les plus âgés et les plus vulnérables.

Et tandis que les États américains utilisent des règles compliquées pour dicter qui est éligible aux vaccins – ce qui a contribué à ralentir le déploiement dans certains endroits – la Grande-Bretagne a un système clair de priorisation de ceux qui, en raison de leur âge, sont les plus à risque de mourir du virus. , ainsi que les aides-soignants et les travailleurs de la santé qui les soignent.

«Nous travaillons avec ces groupes prioritaires sans aucun écart», a déclaré le Dr Daniel Beck, médecin généraliste et chef d’une fédération de médecins, qui était occupé à préparer des flacons à la clinique. «Cela profite à tout le monde, qu’il s’agisse de quelqu’un qui a quitté la maison sans éducation ou s’il s’agit d’un seigneur.»

Parmi les 6 000 personnes vaccinées à la clinique de Bloomsbury depuis la mi-décembre figurait Joan Collins, 87 ans, l’actrice britannique célèbre pour son rôle dans «Dynasty». Mais Beck a déclaré que sa principale priorité était d’essayer de réduire l’hésitation à la vaccination parmi les minorités raciales et ethniques, qui, selon les sondages, sont plus méfiantes que les Blancs à l’égard du soutien des autorités sanitaires au vaccin.

Abdul Mathlib, 85 ans, un employé de la restauration à la retraite qui venait de recevoir son vaccin, s’est dit inquiet des effets secondaires du vaccin, même des années plus tard. Mais Mathlib a dit que c’était un risque à prendre, ajoutant: «Vous devez le prendre, non?»

Alors que certains observateurs soulignent la tolérance au risque plus élevée de la Grande-Bretagne que l’Union européenne, ils attribuent davantage le succès de la vaccination à la solide base scientifique du pays, ainsi qu’à «une bonne préparation à l’ancienne», a déclaré David Goodhart, un écrivain dont le dernier livre , «The Road to Somewhere» a exploré la Grande-Bretagne de l’époque du Brexit.

Ce n’était en aucun cas typique de la réponse plus large de la Grande-Bretagne.

les dirigeants étrangers ont lutté contre la pandémie comme Johnson. Il a abandonné la recherche des contacts à grande échelle et a résisté à l’imposition d’un verrouillage, puis s’est retrouvé lui-même dans une unité de soins intensifs après avoir contracté le virus.

Mais au cours de ces débuts chaotiques, ses ministres ont décidé d’investir dans les vaccins et ont obtenu des contrats rapides avec les fabricants. Ils ont également recruté Kate Bingham, une société de capital-risque britannique, pour diriger un groupe de travail gouvernemental sur les vaccins.

En mars, le gouvernement a accordé un financement initial – 2,6 millions de livres, ou 3,5 millions de dollars – à l’équipe de recherche d’Oxford. En mai, alors que le vaccin était encore en phase d’essais cliniques, la Grande-Bretagne a conclu un accord avec AstraZeneca pour acheter des dizaines de millions de doses, trois mois avant que l’Union européenne ne négocie ses achats.

Les inquiétudes concernant le protectionnisme des vaccins étant déjà en plein essor, les responsables britanniques étaient déterminés à rendre tout vaccin local rapidement et facilement accessible aux Britanniques. Ils se sont entretenus avec l’équipe d’Oxford alors qu’elle négociait avec Merck et d’autres sociétés pharmaceutiques à la recherche d’un partenaire pour produire et distribuer en masse le vaccin.

Oxford a finalement conclu un accord avec AstraZeneca, dont le siège est à Cambridge.

«Ils m’ont fait savoir assez clairement, à moi et à d’autres, qu’ils voulaient connaître l’accord, et ils étaient inquiets du nationalisme des vaccins», a déclaré l’an dernier John Bell, professeur à Oxford et membre du groupe de travail gouvernemental sur les vaccins. responsables de la santé.

Deux usines en Angleterre fabriquent actuellement le vaccin et une entreprise au Pays de Galles le prépare pour la distribution. Le gouvernement britannique a déclaré que la majeure partie de ses expéditions de vaccins AstraZeneca provenait de cette chaîne d’approvisionnement.

AstraZeneca a déclaré que son accord précoce avec la Grande-Bretagne l’avait aidé à aplanir l’inévitable hoquet de fabrication avant de commencer à distribuer le vaccin. Des problèmes de production dans une usine belge ont conduit l’entreprise à annoncer qu’elle réduirait ses livraisons en Europe de 60%, ce qui a déclenché le différend cross-canal.

«Avec le Royaume-Uni, nous avons eu trois mois supplémentaires pour corriger tous les problèmes que nous avons rencontrés», a déclaré cette semaine Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, à un journal italien, la Repubblica.

Vendredi, les régulateurs européens des médicaments ont autorisé le vaccin AstraZeneca pour tous les adultes, respectant le précédent établi le mois dernier par le régulateur britannique.

La Grande-Bretagne, quant à elle, pourrait bientôt recevoir un autre vaccin.

Novavax, une société de biotechnologie basée à Gaithersburg, Maryland, a rapporté vendredi que son vaccin s’était révélé efficace à 89,3% dans un essai à grande échelle en Grande-Bretagne. Le gouvernement a obtenu 60 millions de doses, qui seront fabriquées dans une usine du nord-est de l’Angleterre. Si les régulateurs britanniques l’approuvent, le vaccin sera livré au second semestre 2021.

Au total, le gouvernement britannique a dépensé au moins 11,7 milliards de livres, soit 16 milliards de dollars, pour développer, fabriquer, acheter et administrer des vaccins.

«La vaccination est la seule chose que nous ayons réussie», a déclaré Christina Pagel, professeur de recherche opérationnelle à l’University College London.

Cela ne veut pas dire que le déploiement s’est déroulé sans tensions. Avec le débordement des hôpitaux et une variante plus contagieuse qui traverse le pays, la Grande-Bretagne a parié sur la protection partielle d’une seule dose à plus de personnes, plutôt que de donner rapidement à moins de personnes la protection complète de deux doses.

Les médecins dont les injections de rappel ont été retardées ont été irrités par l’approche, accusant le gouvernement de faire d’eux les sujets d’une nouvelle expérience risquée qui, selon eux, rendra les vaccins moins efficaces. Les immunologistes ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’un pays rempli de personnes avec une immunité partielle seulement pourrait engendrer des mutations résistantes aux vaccins, tandis que Pfizer a déclaré que la stratégie n’est pas soutenue par les données recueillies dans les essais cliniques.

Mais l’idée de donner la priorité aux premiers vaccins a gagné en popularité alors que les pays aux prises avec la flambée du virus et les pénuries de vaccins cherchent des moyens d’obtenir une protection partielle de leur population.

Mark Landler et Benjamin Mueller. c.2021 The New York Times Company

