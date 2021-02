Le département informatique détecte un revenu noir de Rs 220 crore après des raids sur un fabricant de tuiles basé à TN

Le département de l’impôt sur le revenu a détecté un revenu non divulgué d’environ 220 crores de roupies après avoir attaqué un important fabricant de carreaux et d’articles sanitaires basé à Chennai, a déclaré le CBDT.

L’action a été menée le 26 février et un total de 20 locaux dans le Tamil Nadu, le Gujarat et Kolkata ont été fouillés et inspectés, a-t-il précisé.

La CBDT a déclaré dans un communiqué que 8,30 crores de roupies avaient été saisis lors des raids contre le groupe engagé dans la fabrication et la vente de carreaux et d’articles sanitaires. Le groupe est le «leader» de l’activité de carrelage dans le sud de l’Inde.

» Au cours de la recherche, des ventes et des achats non comptabilisés de carreaux ont été détectés. Les détails des transactions non comptabilisées ont été découverts dans le bureau secret et le logiciel maintenu dans le cloud », a-t-il déclaré.

Il a été constaté que les transactions, à hauteur de 50 pour cent, n’étaient pas comptables, selon le communiqué. Compte tenu du chiffre d’affaires précédent, la suppression des revenus peut être de l’ordre de Rs 120 crore. Cela s’ajoute aux 100 crores de Rs de revenus non divulgués introduits par le groupe sous forme de prime d’émission via des sociétés écrans », a-t-il déclaré.

« Le revenu total non divulgué détecté jusqu’à présent s’élève à Rs 220 crore », a allégué le CBDT.

Le communiqué publié samedi soir indiquait que les recherches étaient en cours.

Le Conseil central des impôts directs (CBDT), qui encadre la politique du service des impôts, a déclaré qu’il était pleinement prêt à vérifier et à surveiller le rôle de l’argent dans l’influence des électeurs.

Le département reste déterminé à suivre la génération de liquidités non comptabilisées et son mouvement au Tamil Nadu et à Pondichéry, a-t-il déclaré.

Les scrutins de l’Assemblée à TN et Pondichéry se tiendront en une seule phase le 6 avril.

