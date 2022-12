Le département des transports examinera les annulations de vols dans le sud-ouest, a déclaré Buttigieg

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré que son département se pencherait sur le système de planification de Southwest Airlines après que des milliers de vols annulés ont rendu furieux les passagers à travers les États-Unis.

Southwest a annulé 70% de son programme de vols le lundi 26 décembre et le mardi 27 décembre, alors qu’il s’efforce de se rétablir après des conditions hivernales extrêmes et des problèmes de personnel.

« Cela a clairement franchi la ligne entre ce qui est une situation météorologique incontrôlable et quelque chose qui relève de la responsabilité directe de la compagnie aérienne », a déclaré Buttigieg mardi dans une interview sur « NBC Nightly News ».

Southwest a annulé plus de 2 800 vols lundi – le lendemain de Noël – et environ 2 600 mardi, selon le site Web de suivi FlightAware.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle prévoyait de n’opérer qu’environ un tiers de son horaire, soit environ 1 500 vols, pendant plusieurs jours alors qu’elle tentait de déplacer les équipages en position.

« Je suis vraiment désolé », a déclaré mardi le PDG de Southwest, Bob Jordan, dans une déclaration vidéo. Il a déclaré qu’un « effort massif pour stabiliser la compagnie aérienne » était en cours.

Jordan a déclaré que le réseau de Southwest est complexe et dépend du fait que les aéronefs et les équipages de conduite restent en mouvement, et que les villes avec un grand nombre de vols ont gelé simultanément.

Southwest a dû réduire ses vols pour rattraper son retard, a-t-il déclaré.

D’autres compagnies aériennes semblent s’être remises des rigueurs de l’hiver, qui ont vu 200 millions de personnes sous les alertes hivernales ou les avertissements avant le week-end de vacances.

Casey Murray, président de la Southwest Airlines Pilots Association, a déclaré que Southwest n’avait pas suffisamment préparé ses vols pour la tempête. De larges pans des équipages du sud-ouest restent également en négociations contractuelles avec le transporteur.

Les voyageurs font la queue près du comptoir de billetterie de Southwest Airlines à l’aéroport international de Nashville, à Nashville, Tennessee, mardi. Seth Herald / AFP-Getty Images

Jordan a déclaré qu’il y aura des changements dans les outils qu’il utilise pour se remettre des perturbations.

« De toute évidence, nous devons doubler nos plans déjà existants pour mettre à niveau les systèmes pour ces circonstances extrêmes, afin que nous ne soyons plus jamais confrontés à ce qui se passe en ce moment », a-t-il déclaré.

Buttigieg a déclaré que Southwest s’était engagé à prendre soin des clients concernés et que le département des transports en tiendrait la compagnie aérienne responsable.

« Au minimum, il doit y avoir des remboursements en espèces pour les vols annulés, et ils doivent s’occuper des passagers là où ils sont restés coincés – avec des repas, avec une compensation hôtelière », a déclaré Buttigieg.

2 478 autres vols vers le sud-ouest prévus pour le mercredi 28 décembre ont également été annulés, selon FlightAware.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.