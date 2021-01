Le Département des télécommunications organisera une vente aux enchères du spectre le 1er mars; invite des candidatures

Le DoT a fixé le 12 janvier pour la conférence de pré-candidature et le 28 janvier comme dernière date pour demander des éclaircissements sur son avis.

Les enchères de spectre auront lieu le 1er mars, après un écart de plus de quatre ans, offrant 2251,25 mégahertz d’une valeur de 3,92 milliards de roupies, selon un remarquer émis par le Département des télécommunications (DoT). Le DoT a fixé le 12 janvier pour la conférence de pré-candidature et le 28 janvier comme dernière date pour demander des éclaircissements sur son avis. Le spectre sera offert dans sept bandes de fréquences – 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz et 2500 MHz. Les bandes de spectre de 3300 MHz à 3600 MHz, qui sont les bandes des ondes aériennes 5G, ont été mises de côté.

L’industrie avait lancé les enchères 4G, qui avaient eu lieu pour la dernière fois il y a quatre ans, car certaines licences dans les bandes expiraient en 2021. La vente aux enchères a été approuvée par le Cabinet de l’Union le 16 décembre.

L’avis publié par le DoT indiquait: «Un processus d’enchères unique sera effectué pour l’attribution de blocs de spectre dans différentes bandes, cependant, il peut être noté que le gouvernement se réserve le droit d’utiliser tout autre moyen pour attribuer le spectre comme il le jugera approprié. sans attribuer aucune raison. »

La période de validité du droit d’utilisation du spectre remporté dans cette enchère est de 20 ans à compter de la « date d’entrée en vigueur » ou de la date d’attribution de fréquence comme mentionné dans la lettre d’attribution de fréquence, en spécifiant les fréquences au soumissionnaire retenu.

La période commencera à partir du 31e jour de réception du paiement initial ou de la date d’assignation de fréquence comme mentionné dans la lettre d’attribution de fréquence, selon la première éventualité, sauf dans les cas où des spots de fréquence deviennent disponibles le lendemain de l’expiration de la licence actuelle, dit l’avis.

