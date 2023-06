Le départ d’Alihan et Zeynep quitte Dündar : que va-t-il se passer le lundi 26 juin dans « Original Sin »

Après être entré dans la grille de contenu d’Antena 3, Feuilleton turc « Original Sin » Il a réussi à devenir l’une des productions les plus populaires du moment. L’acceptation du public espagnol était telle que de nombreux adeptes de la fiction ottomane veulent connaître les dernières avancées du roman mettant en vedette Sevda Erginci et Eda Ece.

Il ne fait aucun doute que « Original Sin » est un succès retentissant dans son pays d’origine et à l’étranger, car en plus de la première de sa sixième saison sur le territoire local, le mélodrame a déjà été doublé dans plus de 20 langues partout dans le monde. planète. Et bien qu’il soit arrivé en Espagne avec un nom traduit, il va sans dire que le titre original de ce hit télévisé est « Yasak Elma ».

Quoi qu’il en soit, et au-delà des traductions du nom, la chimie d’acteur entre les acteurs et le bon scénario de ce feuilleton a réussi à émerger à la télévision espagnole. Maintenant, avec le triangle amoureux mettant en vedette Alihan, Dündar et Zeynep, on peut dire que l’intrigue traverse l’un de ses plus hauts sommets en termes de tension.

Le destin d’Alihan pourrait être loin de Zeynep (Photo : Med Yapin)

Y aura-t-il d’autres surprises lors du chapitre du lundi 26 juin ? Eh bien, chez Mag, nous vous donnons les détails de ce que sera le nouvel épisode de « Original Sin » via le signal Antena 3.

QUE SE PASSE-T-IL DANS « ORIGINAL SIN » LE LUNDI 26 JUIN ?

Après qu’Alihan ait repris courage et décidé de rendre visite à Zeynep pour se rendre aux États-Unis, cette dernière a été dévastée par la vague d’émotions qui l’habitait. Bien qu’il aime beaucoup Dündar, il est conscient que son cœur appartient toujours à l’homme d’affaires. Peut-elle continuer avec l’idée de se marier en étant amoureuse des autres ?

Non loin de là, Dündar commence à soupçonner que quelque chose ne va pas et tente de localiser sa future épouse, mais malheureusement, il ne peut pas la retrouver.

Il s’avère que la fiancée a décidé de suivre son intuition et a choisi d’aller à l’aéroport à la recherche d’Alihan. C’est ainsi qu’elle n’a pas réfléchi à deux fois et a pris le premier taxi jusqu’à l’aérogare pour empêcher son bien-aimé de partir refaire sa vie en territoire nord-américain.

Zeynep a reçu quelques nouvelles choquantes (Photo : Med Yapim)

Le suspense ne s’arrête pas là, car Dündar avec l’aide de Yildiz fait tout son possible pour la localiser. Cependant, tout bascule en trouvant une lettre de Zeynep elle-même qui dit ce qui suit : « Dündar, s’il te plaît, pardonne-moi. »

C’est ainsi que le triangle amoureux entre Zeynep, Alihan et Dündar continuera de donner de quoi parler dans le feuilleton du moment sur Antena 3. De plus, Caner, Emir et Hakan fondent dans un câlin lorsqu’ils voient que leurs amis seront à nouveau ensemble.

Dündar, le nouveau personnage qui a jeté son dévolu sur Zeynep (Photo : Med Yapim)

Zeynep arrêtera-t-il le vol d’Alihan ? Dündar pardonnera-t-il cette trahison envers sa fiancée ? Vous ne pouvez pas manquer le prochain épisode de « Original Sin » sur Antena 3.

COMMENT VOIR « PÉCHÉ ORIGINAL » ?

Le feuilleton turc, qui en est à sa sixième saison à la télévision locale, présente de nouveaux épisodes du lundi au vendredi sur Antena 3 à 19h00 après la première de « terre amère”.

Onur Tuna donne vie à Alihan dans « Original Sin » (Photo : Med Yapim)

En plus du signal local, la chaîne propose chaque chapitre en streaming et il faut avoir un abonnement en ATRE Player Premiumle service officiel du réseau espagnol et dans lequel ses abonnés passent en revue le contenu exclusif du feuilleton et d’autres émissions, ainsi que du matériel supplémentaire.