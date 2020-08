Le démontage d’AirPower montre la technologie complexe du chargeur sans fil

En raison de nombreux problèmes, Apple n’a jamais mis sur le marché son ambitieux tapis de chargement AirPower – une nouvelle vidéo d’un prototype donne maintenant des informations intéressantes sur la construction complexe.

Le site iClarified a mis en ligne un démontage détaillé d’un prototype AirPower, la vidéo a été à l’origine téléchargée sur une plate-forme vidéo chinoise. Vous pouvez voir 14 bobines de charge alignées rapprochées et une carte mère avec de nombreuses puces. Un détail intéressant est le cadre métallique de forme similaire à un clavier, qui sert apparemment de segmentation pour les composants électroniques, c’est-à-dire les divise en zones individuelles.

AirPower devrait charger trois appareils Apple en même temps

Apple a présenté AirPower en 2017 avec l’iPhone X et a finalement enterré le projet en 2019. La raison officielle à l’époque: l’appareil ne répondait pas aux exigences élevées d’Apple. Si vous en croyez de nombreux rapports, le tapis de chargement sans fil a dû faire face à de graves problèmes techniques, en particulier avec une génération de chaleur excessive.

Dans le même temps, le projet aurait été beaucoup trop coûteux. Et un examen du fonctionnement interne d’AirPower semble confirmer que le modèle aurait été beaucoup plus cher en production que les chargeurs sans fil comparables. AirPower aurait été très pratique pour les utilisateurs d’Apple, car le tapis aurait pu alimenter trois appareils simultanément et sans fil – tels que l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods.

La sortie d’AirPower toujours improbable

Pendant longtemps, le projet échoué a été silencieux avant que l’espoir ne grandisse à nouveau au début de 2020. L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo, qui a souvent raison avec ses prédictions Apple, a affirmé qu’Apple travaillait sur un tapis de chargement sans fil. Sortie: toujours au premier semestre. Comme on le sait, rien ne s’est passé. Il n’est toujours pas clair et peu probable que l’AirPower d’Apple soit un jour disponible à la vente.