Le démocrate noir gay Malcolm Kenyatta dénonce le projet de loi républicain «  corrompu  »

Malcolm Kenyatta, représentant de l’État de Pennsylvanie (vidéo YouTube / Pa. House)

Le représentant de la Pennsylvanie, Malcolm Kenyatta, a fait honte aux législateurs républicains d’avoir soutenu une législation qui, selon lui, «intimidera» les gens d’exercer leur droit de vote.

Le démocrate gay noir a déchiré les républicains dans un discours passionné à la Chambre le 2 septembre, attirant l’attention sur un projet de loi qui a été décrié comme une attaque contre l’accès aux urnes.

Le projet de loi 112-90 ne permet que de brèves périodes pour demander des bulletins de vote par la poste et élimine les boîtes de dépôt pour les bulletins de vote en Pennsylvanie, ce qui rend le vote beaucoup plus difficile pour les gens dans l’État.

« En fait, cela ne devrait pas être une question litigieuse », a déclaré Kenyatta dans son discours enflammé. «Ce devrait être une question bipartite pour permettre à chaque pennsylvanien d’avoir accès à son droit fondamental de vote.

«Mais cet amendement rend le processus inaccessible pour les Pennsylvaniens. Et malheureusement, il a été motivé par la politique nationale.

Le projet de loi 112-90 a été adopté la semaine dernière par la Chambre des représentants contrôlée par les républicains et va maintenant au Sénat de l’État. En cas de succès, il réduira le délai de demande de bulletins de vote par la poste de 15 à 7 jours, et le dépouillement de ces bulletins commencera trois jours avant le jour du scrutin, et non 21.

Cela permettrait également aux observateurs de scrutin de venir d’autres comtés pour surveiller le vote, ce qui aurait pour effet d’intimider les électeurs dans des villes comme Philadelphie, a déclaré Malcolm Kenyatta.

Kenyatta a lancé des huées de son entourage alors qu’il condamnait ce qu’il considère comme une tentative claire de l’administration Trump de supprimer les droits de vote.

« Malheureusement, [the bill] a été conduit par un président qui veut que les gens se sentent – vous pouvez huer si vous voulez, c’est OK! Kenyatta a déclaré, avant d’être ordonné par l’orateur de ne pas spéculer sur le motif.

«Peut-être ne suis-je pas autorisé à en parler, mais si quelqu’un a deux yeux et deux oreilles, il sait pourquoi cet amendement est proposé», a-t-il poursuivi.

Il a ensuite remis en question les preuves de fraude électorale utilisées pour justifier le projet de loi 112-90, notant que les statistiques citées par le président du Pennsylvania House Appropriations Committee montrent une incidence de fraude inférieure à un dixième de 1 pour cent.

«Je n’étais pas si bon en cours de mathématiques, mais cela ne signifie même pas 1% des votes», a-t-il déclaré. «La plupart de ces cas impliquaient l’intimidation des électeurs, ce que ce projet de loi permettrait de faire sévir.»

Regardez le discours complet ci-dessous.