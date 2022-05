Le demi de coin des Cardinals de l’Arizona Jeff Gladney décède dans un accident de voiture à 25 ans

Le demi de coin des Cardinals de l’Arizona, Jeff Gladney, est décédé dans un accident de voiture au Texas pendant le week-end de vacances, selon la NFL et des rapports locaux.

L’agent du joueur de 25 ans, Brian Overstreet, a déclaré au Fort. Worth Star-Telegram que Gladney a été tué dans un accident de voiture à Dallas aux premières heures de la matinée de lundi.

« Nous demandons des prières pour la famille et la vie privée en cette période la plus difficile », a déclaré Overstreet.

NBC Dallas-Fort Worth a rapporté que Gladney était l’une des deux personnes tuées dans l’accident du SUV Mercedes.

Une enquête sur l’accident était en cours, mais la vitesse a peut-être joué un rôle, a rapporté la station.

Les équipes passées et actuelles de Gladney se sont depuis tournées vers les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

« Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Jeff Gladney », a lu un message posté aux cardinaux Twitter Compte. « Nos coeurs vont à sa famille, ses amis et tous ceux qui pleurent cette énorme perte. »

Gladney a signé avec les Cardinals en mars, après deux saisons avec les Vikings du Minnesota.

« Nous sommes attristés par la mort tragique de l’ancien Viking Jeff Gladney », une déclaration des Vikings lire.

« Nos pensées vont à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à l’organisation des Cardinals de l’Arizona et aux coéquipiers et entraîneurs actuels et anciens de Jeff qui pleurent sa vie perdue beaucoup trop tôt. »

Gladney en tant que Viking du Minnesota en novembre 2020 lors d’un match contre les Bears de Chicago. Robin Alam / Icône Sportswire via Getty Images

Les Vikings ont repêché Gladney au premier tour en 2020.

Avant la NFL, Gladney était un demi de coin hors pair à la Texas Christian University. Selon un mémorial écrit par le directeur de l’athlétisme intercollégial de TCU, Jeremiah Donati, Gladney n’a jamais perdu de vue où il a fait ses débuts et a souvent visité le campus.

« Notre famille d’athlétisme TCU, et en particulier notre programme de football, a été très dévastée d’apprendre le décès de Jeff Gladney », a écrit Donati.

« Après avoir obtenu son diplôme et poursuivi sa carrière de joueur dans la NFL, Jeff a maintenu ses liens étroits avec TCU. Il aimait tout de son alma mater. Il était un visiteur fréquent du campus et était à nos entraînements de printemps et à notre match de printemps cette année, fièrement rejoint par son jeune fils. »

Gladney a été sélectionné par les Vikings au premier tour du repêchage de la NFL en 2020. Une autre personne a été tuée dans l’épave à Dallas, selon des informations locales. Kamil Krzaczynski / AP

Gladney laisse dans le deuil son fils, Kingston.

En février, pour marquer le premier anniversaire de Kingston sur Instagram, Gladney l’a qualifié de « le petit gars qui est venu et a changé ma vie ». Il a ajouté : « Bien que nous ayons beaucoup d’autres anniversaires et souvenirs à venir, celui-ci est spécial. »