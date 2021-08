Le délai du nouveau monde est un signe positif de la part des développeurs

Le Nouveau monde la bêta fermée a été un énorme succès. Il a vu une audience constante sur Twitch et plus de 25 millions d’heures jouées par les milliers de personnes qui ont participé à la version bêta. Comme tous ceux qui avaient précommandé ont pu se lancer, cela a amené l’édition standard et l’édition de luxe de New World au sommet du Fumer graphiques pendant la période bêta.

C’est donc avec une certaine déception que le jeu a été annoncé comme retardé jusqu’à la fin septembre, plutôt que sa date de sortie initiale en août. Ce n’est pas la première fois que le jeu est retardé, et ce n’est peut-être même pas la dernière.

Mais ce n’est pas une mauvaise chose. Parce que New World était plutôt bon, mais ça pourrait être beaucoup mieux – voici ma critique de la bêta fermée de New World pour voir de quoi je parle.

Un message de l’équipe du Nouveau Monde. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn – Nouveau Monde (@playnewworld) 4 août 2021

Les jeux devraient probablement être retardés plus souvent. Le cyberpunk en est, bien sûr, un exemple flagrant, mais New World montre également ce qui peut être fait avec plus de travail et moins de crunch. Il semble ridicule de parler de Amazone et crunch (compte tenu des rapports sur la façon dont ils traitent leur main-d’œuvre), mais les développeurs d’Amazon Games ont apparemment eu le temps de se concentrer pour faire de New World un bon jeu.

Tout au long de la bêta fermée, l’un des plus gros problèmes était les serveurs. Même si vous parveniez à passer les temps d’attente, vous risquiez de subir de sérieux retards. En espérant qu’un peu plus de temps – et d’argent, plus important encore – soit investi dans l’exploitation de serveurs puissants pour ce qui devrait être un lancement massif en septembre.

Ensuite, il y a eu les bugs. Qu’il s’agisse de glisser sur le sol ou de se heurter à des ennemis qui ne pouvaient tout simplement pas mourir, New World était clairement rugueux sur les bords. Quelques mois de polissage de plus n’est jamais une mauvaise chose, surtout avec un jeu de cette taille.

La rumeur dit que New World sera également étendu lors du lancement, avec de nouvelles zones de carte, potentiellement de nouvelles armes et objets, et même des montures. Si tel est le cas, il pourrait bien y avoir une autre bêta fermée avant la prochaine date de sortie. Les fans du jeu espèrent certainement que ce sera le cas. N’importe quoi pour recommencer à abattre ces arbres…

La sortie de New World est désormais prévue fin septembre.