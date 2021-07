Le délai d’extraction de Rainbow Six le porte à 2022

Ubisoft annonce le retard de Rainbow Six Extraction, l’une de ses plus grosses sorties pour cette année.

Y a-t-il une malédiction vers 2021 dont nous ne sommes pas au courant ? Cela ne surprendra peut-être pas tout le monde, mais un autre titre nous quitte l’année prochaine. Cette fois, c’était au tour du Délai d’extraction Rainbow Six. La prochaine grande proposition multijoueur d’Ubisoft abandonne ses plans de mise en vente cette année pour se tourner vers l’avenir.

Le développeur n’a pas tardé à expliquer ses raisons dans un communiqué officiel. Vous pouvez les imaginer : répondre aux attentes, peaufiner le jeu… La même chose que nous avons entendue avec les autres dizaines d’œuvres qui ont repoussé leur date de sortie à l’année prochaine.

Au moins dans ce cas, il semble que nous ne soyons pas sans date indéterminée. L’entreprise vise un lancement complet en janvier 2022. Quelques mois d’attente, autrement dit.

Rainbow Six Extraction n’est qu’un des nombreux jeux vidéo qui font danser leur date de sortie. Cette fois, nous sommes un peu plus surpris que d’habitude car il y a tout juste un mois, la société semblait très confiante quant à la date. L’E3 2021 a servi à Ubisoft pour renforcer sa sécurité dans le titre.

La société a déjà retardé deux autres titres majeurs cette année. Le remake de Prince of Persia est celui qui nous a le plus surpris, mais peut-être aussi celui qui a mis le plus de temps à cuire au four.

Ne vous y trompez pas, ces délais sont bons à long terme. Il y a beaucoup de déceptions en 2021, oui. Mais pensez que l’année prochaine, nous profiterons de grands titres les uns après les autres. Ça peut être comme 2020, qui nous noie presque devant de grandes stars semaine après semaine. C’est une idée intéressante à accepter !