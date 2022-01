Le délai de Morbius sera-t-il utilisé pour ajouter le Spider-Man d’Andrew Garfield ?

Alerte! SPOILERS pour Spider-Man: No Way Home à suivre.

À la grande déception de beaucoup, la prochaine sortie Sony/Marvel, Morbius, a récemment subi un autre retard. Simplement le dernier d’une litanie de refoulements, pourrait-il y avoir une raison extrêmement agréable pour le public pour le changement de date de sortie ? Eh bien, bien que la raison du retard soit probablement due à l’aggravation de la situation mondiale actuelle, certains fans ont émis l’hypothèse qu’à la place, le temps est utilisé pour ajouter un personnage de Marvel qui est récemment revenu dans nos vies : l’araignée d’Andrew Garfield. Homme.

Bien sûr, pour ceux qui ont vu Spider-Man : Pas de chemin à la maison (et si vous ne l’avez pas fait, qu’avez-vous fait exactement avec vous-même ?), Peter Parker AKA Spider-Man d’Andrew Garfield, qui a dirigé le projet de Sony L’incroyable homme-araignée franchise, a été révélé exister dans le multivers Marvel. Faisant ses débuts étonnamment triomphants aux côtés de Tom Holland et d’un retour de Tobey Maguire, la performance stellaire de Garfield dans Pas de chemin à la maison a de nombreux fans qui espèrent qu’il sera ramené pour plus, et Morbius pourrait être le moment idéal pour le faire.

Morbius’ La place dans l’univers cinématographique Sony Venom-Verse et Marvel est quelque peu déroutante à l’heure actuelle, avec des indices faisant allusion à des liens entre The Living Vampire et les goûts de Sam Raimi Homme araignée franchise, le MCU et L’incroyable homme-araignée, ainsi que celui de Tom Hardy Venin. Cela a en fait amené certains à croire que la première sortie sur grand écran de Morbius pourrait le voir s’aventurer dans le multivers, et bien que cela soit quelque peu improbable, il est possible qu’il soit utilisé comme porte dérobée pour réunir ces univers une fois -et-pour-tous.

Maintenant que Spider-Man : Pas de chemin à la maison a réintroduit l’itération d’Andrew Garfield du héros Marvel dans la mêlée multiversale, il ne fait aucun doute qu’une apparition de l’acteur, aussi petite soit-elle, ferait applaudir le public. Marvel et Sony semblent tous deux entièrement dédiés à s’engager dans le potentiel d’un multivers cinématographique, ce dernier studio étant stupide de ne pas envisager de créer un Homme araignée franchise aux côtés du mandat de Holland et de leur Venin séries.





Morbius La star Jared Leto a récemment taquiné la connectivité du film. « Dans la version cinématographique de Morbius que nous vous proposons maintenant, il fait également partie d’un univers beaucoup plus vaste », a expliqué l’acteur. « Si vous avez vu la dernière bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, vous savez que le Multivers a officiellement ouvert ses portes et qu’il existe toutes sortes d’opportunités pour les méchants de se rencontrer, de prospérer et peut-être même de nourrir leurs intentions les plus sinistres. C’est tout ce que je vais dire pour le moment.

Morbius présentera l’un des personnages les plus fascinants et les plus conflictuels de Marvel alors que le lauréat d’un Oscar Jared Leto est transformé en l’anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie du sang rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent son sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui apparaît au premier abord comme un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal, transformant le bon docteur en un monstre conflictuel.





Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius met en vedette Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson aux côtés de Jared Leto et devrait maintenant sortir le 1er avril 2022, de Sony Pictures.





