Le déjeuner de l’AFI ce week-end met en lumière la nature curieuse des catégories de récompenses

Lors du déjeuner des AFI Awards qui a eu lieu ce week-end, tout le monde était déjà gagnant. C’est clair puisque seules les émissions de télévision et les films qui ont été sélectionnés sont invités. Plutôt que de concourir et d’accepter des récompenses, les lauréats profitent d’une célébration organisée horizontalement dans laquelle tout le monde est égal, libre de profiter des festivités et susceptible de se livrer à un réseautage.





Selon The Hollywood Reporter, la cérémonie de remise des prix de cette année comprenait le format AFI habituel des remarques introductives du PDG de l’AFI, Bob Gazzale, dans lequel tout le monde est fièrement annoncé un gagnant, suivi d’une lecture des déclarations des jurys de l’AFI. Bien que l’on ne puisse pas dire que le format de l’événement possède des «catégories» de prix, chaque déclaration présentée, suivie d’un clip sélectionné, est destinée à justifier pourquoi les jurys AFI ont sélectionné chaque gagnant.

Certaines de ces « justifications » rapportées sont claires. D’autres nécessitent un peu de conjecture. Avatar : la voie de l’eau La « vision inventive sans fin » de James Cameron et son statut de « point de repère » « dans l’histoire du cinéma » ont suggéré la reconnaissance du film cette année pour les effets spéciaux et la cinématographie. La « vision épique » des Daniels qui « ne laisse aucun genre derrière » dans Tout partout tout à la fois, pendant ce temps, a suggéré une victoire pour la réalisation et la scénarisation. Cependant, Elvis, Mavericket Le goudron tous clairement dépassés – en partie du moins – dans la foulée d’un jeu d’acteur phénoménal. Les catégories de prix ne le sont pas, mais les jurys de l’AFI ont trouvé cette année un moyen de contourner la catégorie d’éligibilité requise pour entrer dans la compétition que tous les films sont considérés par les productions américaines. Cette année, l’American Film Institute a créé une mention « prix spécial » pour honorer la production non américaine Les Banshees d’Inisherin.





Cela dépend de qui vote

Les remises de prix et les catégories peuvent être une chose curieuse pour le public. Selon Variety, la récente nomination SAG de Michelle Williams pour Les Fableman cette année pourrait s’expliquer par le fait que la guilde ne suit que les soumissions de Studios. Les électeurs du prix SAG ont déclaré voir la performance de Williams comme un rôle de «soutien», mais ne se sont pas vu offrir cette option dans les catégories de soumissions. Pendant ce temps, une grande partie du buzz récent entourant les victoires pour Banshees et Tout partout tout à la fois aux Golden Globes 2023 considéraient leur sélection intéressante comme des drames ou des comédies.

Les Banshees d’Inisherin, par exemple, se lit comme une comédie et un drame léger qui se transforme en une histoire de violence et de vengeance. Pourtant, dans sa répétition du thème de fond de The Irish Troubles à la toute fin, nous réalisons que le sombre film concerne peut-être davantage le nihilisme psychologique dont nous sommes capables en tant qu’humains pour créer une tragédie aussi insondable. Le film a été présenté aux Golden Globes en tant que comédie. Tout partout, quant à lui, est une combinaison révolutionnaire de comédie, de science-fiction et d’action d’arts martiaux qui se transforme fortement en un drame sincère et déchirant sur la famille et la réconciliation. Michelle Yeoh et Ke Huy Quan ont tous deux remporté des prix d’acteur pour le film dans la catégorie Comédie.

Selon les règles de vote des Golden Globes, les membres de la Hollywood Foreign Press Association reçoivent une liste des films éligibles soumis par Studios. Les films peuvent être soumis en tant que comédie/comédie musicale ou drame. Cependant, la HFPA se réserve le droit de modifier les catégories. Par exemple, le film de 1983 Termes d’affection a été présenté comme une comédie mais a été nominé comme un drame. De plus, les deux comédies musicales, Une star est née et Rhapsodie bohémienne, ont également été classés par la HFPA comme des drames.

Il s’avère que si vous voulez savoir dans quelle catégorie un film ou une performance peut appartenir, cela dépend de qui vote.