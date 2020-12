«Le défi»: Wes Bergmann dit qu’il fait une pause après la saison 36; Voici pourquoi

Le concurrent à 14 reprises et double champion Wes Bergmann est revenu pour Le défi: agents doubles cherchant sa troisième victoire. Cependant, il s’est rapidement retrouvé au fond après que lui et sa partenaire, la recrue Natalie Anderson, aient atterri dans la première élimination. Après le deuxième épisode, Bergmann est apparu sur Instagram Live de la co-star Fessy Shafaat et a annoncé une rupture avec la franchise.

Wes Bergmann assiste aux MTV Movie & TV Awards 2019 | David Crotty / Patrick McMullan

Wes Bergmann a fait ses débuts sur ‘The Challenge: Fresh Meat’

En 2005, Wes Bergmann, alors âgé de 19 ans, est apparu sur Le monde réel: Texas avant de faire ses débuts sur la série spin-off de la compétition, Le défi: la viande fraîche (2006).

Il s’est rapidement révélé un joueur à surveiller en se qualifiant pour la finale en tant que recrue avant de remporter sa deuxième saison, Le duel (2006). Le champion en titre est rentré chez lui au début des deux saisons suivantes, il a concouru avant d’atteindre à nouveau la fin en Rivaux (2011), où il s’est classé deuxième, gagnant 25 000 €.

Encore une fois, Bergmann a connu deux saisons terne avant de gagner Rivaux II (2013), empochant 63000 €. Le double champion a depuis atteint la finale une fois de plus en La guerre des mondes (2019), dans lequel il s’est classé troisième, remportant 50000 €.

Au cours de sa carrière de 13 saisons, le joueur vétéran a gagné 303 000 €.

Bergmann est revenu une 14e fois pour ‘The Challenge: Double Agents’

Le natif du Kansas a rejoint le casting de la saison 36, cherchant sa troisième victoire et le grand prix d’un demi-million. Même s’il a choisi Survivant la championne Natalie Anderson, sans doute l’une des recrues féminines les plus fortes de la maison, en tant que partenaire avec qui travailler pendant la compétition, le duo s’est retrouvé jeté dans la première élimination.

La distribution voulait commencer la saison en envoyant un message et a sélectionné les anciens vainqueurs CT Tamburello et Ashley Mitchell pour se disputer leur billet pour la finale, un crâne d’or.

Par conséquent, le duo gagnant Fessy Shafaat et Aneesa Ferreira, qui a obtenu la possibilité de choisir l’équipe pour affronter le vote à la maison, a choisi Bergmann et Anderson. Cependant, le plan pour aveugler Tamburello s’est retourné contre lui lorsqu’il a fini par être une élimination des filles.

Le double champion a appris que les autres voulaient le renvoyer la semaine suivante et se sont battus pour rester en dehors du ring. En fin de compte, cela a payé, et le duo n’a pas participé à cette élimination.

Bergmann dit qu’il fait une pause dans la franchise

Après avoir regardé l’air du premier épisode, le Monde réel star a partagé des captures d’écran de SMS avec Ferreira, qui s’est excusée pour la baisse du vote. Cependant, la conversation a été abandonnée lorsque Bergmann a exprimé sa frustration pour son envoi sans raison valable pour lui.

Après le deuxième épisode, le double champion a fait une apparition sur Instagram Live de Shafaat et a évoqué les autres le sélectionnant lui et Anderson pour le vote de groupe.

Il a affirmé que même si cela «lui ferait mal au cœur» et le rendrait «jaloux», Bergmann ferait une pause dans la série de compétition. Le double vainqueur a expliqué qu’il regardait des gens qu’il considérait comme des amis le voter pour «zéro raison».

Par conséquent, il veut du temps pour permettre aux choses de «se calmer» et pense que rater au moins une saison «est la recette». Le défi diffusé les mercredis à 8/7 Central sur MTV.