Le défi I’m Busy devient viral sur TikTok grâce à Justine Skye, Kendall Jenner et Hailey Bieber

Les célébrités cassent Internet avec le I’m Busy Challenge sur TikTok.

Le I’m Busy Challenge est le dernier engouement viral hilarant prenant le contrôle de TikTok, mais quelle est la nouvelle tendance et comment le faire?

Chaque semaine, un nouveau défi devient viral sur TikTok. Nous n’en sommes qu’au deuxième mois de 2021 et nous avons déjà vu de nombreux défis briser Internet. Du sexy (le Silhouette Challenge est le cadeau qui ne cesse de donner) au dangereux (n’essayez pas le Blackout Challenge) au glamour (le Buss It Challenge est tout), il y en a pour tous les goûts.

Maintenant, un autre défi est partout TikTok. Le défi I’m Busy devient viral grâce à des célébrités clés.

Qu’est-ce que le défi I’m Busy? La tendance virale TikTok expliquée. Photo: @justineskye via Instagram, @justineskye via TikTok

Le défi I’m Busy est simple. Tout ce que cela implique, c’est que vous obteniez votre téléphone et FaceTiming plusieurs contacts et, dès qu’ils répondent, leur disiez que vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas leur parler en ce moment, avant de les raccrocher. L’idée étant de les confondre et de les prendre au dépourvu. Vous modifiez ensuite tous vos appels téléphoniques en une seule vidéo hilarante à publier sur TikTok.

Sans surprise, les célébrités s’impliquent déjà. Vinny Guadagnino l’a fait avec le reste de la Jersey Shore cast, y compris Snooki. Et maintenant, Justine Skye l’a fait avec toute une série de ses célèbres amis. Dans une série de vidéos, elle a fait une blague à Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jamie Foxx, Winnie Harlow, Luka Sabbat, Timbaland et bien d’autres.

BRB – sur le point de faire une farce à tous mes amis.

