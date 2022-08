Le défi Halo 2 de 20 000 € a finalement été complété par quelqu’un

Halo 2 a été complété avec succès en difficulté légendaire avec tous les crânes déverrouillés sans un seul décès, ce qui a valu au joueur une récompense de 20 000 €.

Charlie « Cr1TiKal » White a lancé un défi avant cette année. Il a fait une offre de 5 000 € à quiconque pourrait battre Halo 2 à un niveau épique avec les 13 crânes allumés.

Le 14e crâne, Envy, remplace vos lumières par un camouflage actif. Lorsque personne ne l’a réclamé après trois semaines, il a plutôt augmenté l’incitatif à 20 000 €.

Personne n’a accompli cet exploit au cours des 18 années écoulées depuis la sortie de Halo 2 sur disque.

Le streamer Twitch JerValiN a finalement réussi à relever le défi aujourd’hui après avoir fait des dizaines d’essais au cours des semaines précédentes.

Il a utilisé un niveau de talent incroyable, ainsi que des astuces et des exploits comme la capacité d’amener une Banshee dans la bataille décisive contre le Tartare dans une course d’un peu moins de six heures et demie.

Une Brute avec un fusil de chasse qui a évité une double grenade dans les dernières minutes a failli faire basculer les choses, mais JerValiN a pu garder le contrôle de la situation jusqu’à la toute fin.

JerValiN a terminé Halo 2 avec les 14 crânes, tels que le crâne Envy, activés, ce qui en fait la première course LASO (Iconic All Skulls On) impossible à tuer de n’importe quel jeu Halo.

Sa réalisation la plus récente a pris six heures, 29 minutes et 44 secondes, tandis que cette course a été chronométrée à cinq heures, 54 minutes et 40 secondes. Cela semble être une méthode respectable pour gagner 20 000 €.

Dans d’autres nouvelles, 343 Studios restaure la démo manquante de Halo 2 pour Earth City pour la première fois depuis l’E3 2003, lorsqu’elle a été montrée pour la première fois aux participants.

Selon Dot Esports, la catégorie Twitch pour Halo 2 a vu son audience augmenter à plus de 287 000 heures en juillet en raison du nombre de flux en compétition pour de l’argent.