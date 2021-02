Le défi étudiant «  Mission To Mars  » de la NASA célèbre l’atterrissage du rover Perseverance

Le défi «Mission to Mars» de la NASA propose des activités éducatives guidées aux étudiants pour célébrer le prochain débarquement du rover Perseverance de l’agence sur la planète rouge.

La mission Mars 2020 de l’agence a été lancée le 30 juillet 2020 et devrait atterrir dans le cratère Jezero de Mars le 18 février. Le rover Perseverance recherchera ensuite des signes de vie microbienne passée et des environnements habitables possibles, ainsi que de collecter des échantillons qui peuvent être renvoyé sur Terre par une future campagne missionnaire.

Le défi étudiant Mission to Mars est conçu pour impliquer les étudiants dans l’atterrissage de Persévérance et répondre aux questions sur la mission Mars 2020. Les participants reçoivent un nouveau plan de cours chaque semaine avec un thème différent et un ensemble d’activités à compléter, allant de la construction de leur propre mission sur Mars à la planification du lancement, de l’arrivée et des opérations de surface.

Le défi étudiant s’étend sur cinq semaines avant l’atterrissage de Perseverance sur Mars. Le défi a débuté le 11 janvier avec une introduction des ingénieurs de la NASA et se terminera par la conception d’un plan de mission pour l’entrée, la descente et l’atterrissage pendant la semaine du 15 février. Un nouvel ensemble de leçons et d’activités sont inclus dans chaque semaine. mission, mais peut être achevée dans n’importe quel ordre.

«Nous voulons atteindre toutes les salles de classe en Amérique et au-delà avec le défi étudiant Mission to Mars. Nous voulons partager … non seulement les sensations fortes de l’atterrissage Mars 2020 Perseverance lui-même, mais aussi ce qui permet de réaliser de telles réalisations, « Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, a déclaré dans un communiqué. « Nous espérons que les étudiants seront inspirés par la mission Persévérance et deviendront un jour notre prochaine génération de scientifiques et d’ingénieurs de la NASA. »

Les défis hebdomadaires comprennent une variété de vidéos et d’activités éducatives pour les élèves de la maternelle à la 12e année, en harmonie avec les normes scientifiques de la prochaine génération et les normes communes de l’État pour les mathématiques. Certains des didacticiels du projet de bricolage incluent des instructions pour créer un cratère à l’aide d’ingrédients de cuisson ménagers, d’un rover alimenté par une bande de caoutchouc et d’un vaisseau spatial en forme de gobelet en papier qui peut descendre une ligne et « atterrir » sur une cible – simulant l’entrée précise, descente et atterrissage La persévérance est chargée le 18 février.

Comment participer

Les éducateurs et les familles peuvent inscrire les étudiants au défi Mission to Mars de la NASA. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour participer au défi à tout moment entre le 8 janvier et le 18 février, date à laquelle Perseverance doit toucher la planète rouge. L’inscription est gratuite et permet aux étudiants de soumettre des questions auxquelles les experts de la NASA pourront répondre chaque semaine pendant la diffusion en direct. Lorsque vous vous inscrivez, vous recevrez également une newsletter hebdomadaire contenant des conseils et des ressources liés à la phase de mission de la semaine, mais l’inscription n’est pas nécessaire pour accéder aux activités et aux leçons du défi, ou pour regarder les flux en direct.

Le 18 février, la NASA organisera une diffusion en direct le jour de l’atterrissage pour tous les étudiants, au cours de laquelle les ingénieurs de la NASA et les experts en éducation répondront aux questions des étudiants sur le rover Perseverance et discuteront de ce à quoi s’attendre alors que le vaisseau spatial fait sa descente à la surface de Mars. La NASA accueillera également des événements de diffusion en direct «Countdown to Landing» les 16 et 17 février pour les étudiants de différents groupes d’âge.

«Le défi étudiant Mission to Mars offre aux étudiants du monde entier un moyen amusant et engageant de s’exciter et d’en apprendre davantage sur cet atterrissage mémorable sur Mars et de rejoindre la NASA alors que nous atterrissons sur la planète rouge», Ota Lutz, qui dirige l’enseignement primaire et secondaire STEM Groupe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, a déclaré dans le communiqué.

« Le défi comportera des activités amusantes et engageantes pour les étudiants plus jeunes et plus âgés qui auront l’occasion de poser des questions aux experts de la NASA et de partager leur travail avec un public mondial », a ajouté Lutz.

En plus des événements éducatifs en direct, vous pouvez également regarder une diffusion en direct du rover Perseverance atterrissant sur NASA Television et sur le site Web de l’agence à partir de 14 h 15 HNE (19 h 15 GMT) le 18 février. Le vaisseau spatial devrait toucher sur Mars à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT).

