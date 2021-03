Le défi de la planche des enfants allongés sur le sol dans des rues animées ne vient pas de TikTok

En ces heures, la nouvelle du geste imprudent d’un groupe de jeunes à Rivoli, dans la région de Turin, surpris par certains passants circule en ligne. s’allonger au milieu d’une route sans raison apparente. Selon les chroniques, les garçons ont joué dans le soi-disant défi de planches, un défi social qui, selon les reconstitutions de nombreux journaux, aurait été relevé sur l’application de partage de vidéos TikTok.

Une reconstruction officielle de ce qui s’est réellement passé n’a pas encore vu le jour, mais en réalité il est probable que les choses soient légèrement différentes: d’une part il semble vrai que les garçons se sont allongés au milieu d’une route en profitant de l’absence de voitures , mais dans tous les cas risquant d’être investi de toutes les voitures arrivant à grande vitesse; D’un autre côté, bien que le défi existe et que son existence soit bien documentée en ligne, même par les événements récents, il est peu probable que le principal transporteur ait été l’application de partage de vidéos chinoises.

Quel est le défi du planking

Le défi vient du terme anglais planche, ou board, et consiste à se comporter exactement comme une planche: les participants ils sont raides sur le ventre avec les bras tendus le long du corps, et ils le font dans les endroits les plus impensables. L’effet aliénant des scènes suivantes est le secret de la popularité du défi, mais c’est aussi ce que risque de le faire dégénérer dans un comportement dangereux. Pour une majorité de personnes qui décident d’interpréter le planking de manière bizarre et amusante, il y a ceux qui essaient de relever le défi à l’extrême en choisissant des endroits dangereux pour s’allonger comme la chaussée d’une route.

Les origines 20 ans avant TikTok

Le défi du planking était déjà un défi viral bien avant que TikTok n’existe. Certains identifient même sa naissance dans les années 90, mais ce qui est certain, c’est que le planking était déjà devenu une tendance en ligne dans les années 2010, se répandant sur YouTube et Facebook. Après sa période de notoriété maximale, le défi est revenir cycliquement à la mode, avec tout des risques qui en dérivent toujours: dans course pour imiter et se surpasser Bref, grâce aux réseaux sociaux, ceux qui ont décidé d’en faire trop en adoptant des comportements dangereux n’ont jamais manqué.

Ce que vous trouvez sur TikTok à la recherche du défi

Algorithmes TikTok dans ce sens ils ne semblent pas jouer un rôle particulier dans la diffusion du défi. Au contraire: précisément parce que ce défi et ses dangers sont déjà connus depuis des années, il est possible que la plateforme ait pris des précautions à cet égard en limitant l’utilisation des hashtags associés pour ces contenus. C’est peut-être pour cette raison que, à la recherche de #plankingchallenge et de clés de recherche similaires sur TikTok, les résultats qui en ressortent ne concernent que des exercices physiques (dans son sens le plus courant, le terme est associé à un exercice pour les abdominaux).

Le vrai rôle des médias sociaux

En bref, la façon dont les choses sont en ce moment, la plate-forme ressemble à ne pas avoir aspiré de vidéo dangereuse dans son mécanisme d’amplification de l’exposition, et surtout il ne semble pas les avoir montrés à des millions d’enfants comme cela s’est produit en tout cas à l’occasion d’autres défis. Cela ne veut évidemment pas dire que les protagonistes des événements de ces dernières semaines n’avaient pas tourné depuis se retrouvent sur les réseaux sociaux à la recherche de vues, peut-être directement sur TikTok, ou qui ne sont pas encore tombés sur une vidéo similaire déjà publiée en ligne sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie.

Si tel était le cas, le phénomène serait plus proche de celui des selfies casse-cou – ou selfies extrêmes – dont l’actualité est malheureusement pleine et par lesquels on peut être influencé sensiblement partout en ligne. Pour éviter que les jeunes ne se laissent attirer par la recherche d’adeptes et de tendances extrêmes, les armes les plus efficaces sont une utilisation consciente du Net, un dialogue ouvert et un surveillance attentive dans le cas des plus jeunes.

