Le défi de danse de Shakira sur TikTok contre Piqué

TIC Tac

La chanteuse a profité du réseau social de courtes vidéos pour montrer la danse des Music Sessions #53 avec Bizarrap

© ShakiraShakira a publié la chorégraphie de sa nouvelle chanson sur TikTok

Shakira continue d’ajouter des reproductions à sa chanson la plus récente sur le Séances de musique 53 avec Bizarrap et le colombien maintenant a publié la danse officielle dans un défi TikTok pour que nous continuions à dire « désolé de vous éclabousser ».

Shakira a reconnu que la danse a été créée par le groupe féminin appelé Bella Dosequi a mis en ligne la vidéo sur la plateforme de vidéos courtes et tagué l’artiste colombien, qui n’a pas hésité à reprendre la chorégraphie bien qu’il ait fait une modification à la fin, car le Groupe de filles il a donné son majeur au footballeurquelque chose que Shakira a changé.

l’interprète de Monotoniecompte déjà environ 100 millions de vues sur la vidéo TikTok avec la danse qui va selon la partie des paroles qui dit : « C’est pour que je te mortifie, mâche et avale, avale et mâche. Je ne reviens plus avec toi ni ne me crie ni ne me supplie. J’ai compris que ce n’est pas ma faute s’ils te critiquent, je ne fais que de la musique, désolé je t’ai éclaboussé« .

La vidéo est arrivée en compagnie des danseuses Natalia Palomares, Elena Sm et Anne Ten peu de temps après qu’un filtre pour se faire passer pour Shakira en studio lors de la Music Session avec BZRP est également devenu viral sur TikTok.

La vidéo de Shakira sur Youtube Il compte déjà plus de 153 millions de reproductions, dont ajouté 64 millions au cours des 24 premières heures de sortie, devenant ainsi la meilleure première latine de l’histoire de la plateforme. Le précédent record était détenu par Lentementde Luis Fonsi, qui au cours des 12 premières heures a atteint 24,8 millions, mais la chanson colombienne a dépassé les 25 millions de vues en moins de 10 heures.

