Le défi communautaire Second Days of Play est en ligne

Cela ne fait même pas 24 heures que les participants Jours de jeu Les défis de la communauté ont débloqué l’accès au premier ensemble de récompenses, mais maintenant le deuxième ensemble de tâches est déjà en cours. Les participants doivent désormais jouer à 2,9 millions de jeux PlayStation 5 et PS4 et débloquer 8,5 millions de trophées afin de gagner cinq avatars PSN sur le thème de titres exclusifs emblématiques. Il s’agit de Sackboy de LittleBigPlanet, de Jin Sakai de Ghost of Tsushima, d’Aloy d’Horizon Zero Dawn, d’Ellie de The Last of Us: Part II et du protagoniste de Demon’s Souls.

Il y a un autre ensemble d’objectifs ambitieux pour le deuxième défi communautaire, demandant aux utilisateurs de jouer à 3,6 millions de jeux et de gagner 10,4 millions de trophées. Cela débloque trois autres avatars PSN, dont Abby de The Last of Us: Part II et un ennemi dans Horizon Forbidden West. Cependant, étant donné que le premier ensemble d’objectifs bonus n’a pas été atteint (et les exigences demandées moins), nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient débloqués à temps.

Si vous n’avez toujours pas eu la chance de vous inscrire aux défis de la communauté Days of Play, vous pouvez toujours le faire ici. Cependant, vous ne serez éligible que pour la dernière série de récompenses la semaine prochaine. Envie de gagner l’un de ces nouveaux avatars PSN? Choisissez votre favori dans les commentaires ci-dessous.