Le défi communautaire First Days of Play est actif en ce moment

Si vous vous êtes inscrit à la tournée de cette année Jours de jeu défis communautaires, vous pouvez commencer à jouer à des jeux et à gagner des trophées dans un engagement à terminer la première étape dès maintenant. Si 2,4 millions de jeux PlayStation sont joués et 7,2 millions de trophées débloqués, tous ceux qui se sont inscrits avant la date limite d’aujourd’hui recevront un thème PS4 exclusif et un avatar PSN. Cependant, si l’objectif étendu de trois millions de titres joués et de 8,8 millions de trophées débloqués est atteint, les participants se verront attribuer trois autres avatars PSN.

Pour contribuer au défi de la communauté, vous pouvez jouer littéralement à n’importe quel jeu PS5 ou PS4, et vous gagnerez le double de points si vous jouez avec vos amis. Peu importe les trophées que vous gagnez, ils comptent tous. La première étape se termine dans une semaine le 25 mai 2021, nous avons donc tous beaucoup de jeux à jouer d’ici là. Vous pouvez suivre l’évolution des participants sur le site Web Days of Play Player Celebration.

Si vous n’avez pas eu la chance de vous inscrire à Days of Play cette année ou si vous avez simplement oublié, vous pouvez le faire ici. Bien que vous ne puissiez pas gagner les récompenses associées à la première étape des défis, vous pouvez le faire pour les étapes deux et trois si les conditions associées sont remplies.

À quels jeux PS5 et PS4 comptez-vous jouer pour jouer votre rôle? Répertoriez-les dans les commentaires ci-dessous.