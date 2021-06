Le défi communautaire Final Days of Play est en ligne

Sony Jours de jeu la promotion est presque terminée, mais il nous reste encore du temps pour un autre défi communautaire. Actifs jusqu’au 8 juin 2021, les participants doivent jouer trois millions de titres PlayStation et gagner neuf millions de trophées. Cela débloquera un avatar PSN sur le thème de God of War et un thème dynamique PS4. Désolé les propriétaires de PS5, mais ce thème ne fonctionnera pas sur votre toute nouvelle console.

Il y a encore une fois un autre objectif ambitieux lié à cette liste finale d’exigences, mais comme aucune des autres tâches bonus n’a été accomplie dans les défis communautaires précédents, nous doutons fortement que celle-ci soit atteinte non plus. Si c’est fini, il y aura trois autres avatars PSN en magasin sur le thème de Gran Turismo 7, Atreus de God of War et Astro’s Playroom. N’oubliez pas que les récompenses sont livrées à vos messages PSN quelques jours après la fin du défi.

Aimez-vous l’apparence de ce thème dynamique PS4? Pleurez si vous êtes sur une PS5 dans les commentaires ci-dessous.