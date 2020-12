Le décompte des épisodes de la saison 1 de WandaVision révélé sur Disney +?

le WandaVision la longueur de la série peut avoir finalement été révélée. Alors que Marvel Studios est souvent très secret sur leurs projets, la prochaine série Disney + semble être entourée de plus de mystère que d’autres projets comparables, comme Le faucon et le soldat de l’hiver. Nous avons eu droit à une quantité décente d’images de WandaVision, mais mis à part les paramètres de télévision classiques, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Cependant, nous sommes tous sur le point d’en apprendre beaucoup plus sur la série Disney + lors de ses débuts le 15 janvier 2021.

Selon Disney Latino, WandaVision commencera la diffusion le 15 janvier et se terminera le 5 mars. Cela signifierait qu’il y a huit semaines d’épisodes, au lieu des six que les fans de MCU pensaient se produire. De toute évidence, cette nouvelle n’a pas encore été confirmée officiellement, mais elle semble aller avec les rapports précédents indiquant une possible saison une plus longue que prévu initialement. Le site Disney Latino fait également référence à la saison à venir comme numéro un, ce qui laisse penser qu’il pourrait y en avoir une seconde, bien que cela n’ait pas non plus été confirmé par Marvel Studios ou Disney +.

En regardant The Mandalorian, qui est également 8 épisodes, chaque épisode variait en longueur, même si aucun d’entre eux n’a dépassé une heure. Ça commence à ressembler à WandaVision pourrait être similaire. Quant à ce à quoi les fans de MCU peuvent s’attendre, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, promet quelque chose que personne n’a vu auparavant. « Une expérience comme WandaVision est quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir dans un film », dit Feige.« Vous allez au cinéma pour des choses que vous ne pouvez pas diffuser en streaming, et vous passez au streaming pour des choses que vous ne pouvez pas obtenir dans un cinéma. Et bien sûr, tout dans un théâtre finit par être diffusé en streaming. «

Kevin Feige a également récemment parlé de ce que l’équipe voulait poursuivre Avengers: Fin de partie. Une telle accumulation s’était produite qu’il y avait maintenant soudainement de la place pour explorer d’autres personnages, qui n’avaient peut-être pas passé beaucoup de temps à l’écran au cours des dernières années. « Elizabeth [Olsen] et Paul [Bettany] étaient ces acteurs incroyables – qui avaient fait des choses incroyables dans quatre films – mais qui n’avaient jamais eu la chance de dominer le récit parce qu’il se passait tant d’autres choses « , se souvient Feige. » C’était amusant de leur donner enfin une plate-forme pour présenter leur incroyable talent. « Maintenant, les deux acteurs se préparent à montrer au monde ce que WandaVision est tout au sujet.

Le faucon et le soldat de l’hiver allait à l’origine être la première série MCU Disney + à faire ses débuts, mais les plans ont dû être modifiés en raison de la crise de santé publique. Maintenant, WandaVision sera le premier projet MCU à atteindre les fans en 2021 après rien en 2020. Les deux Veuve noire et Éternels étaient censés sortir dans les salles cette année, mais cela n’a malheureusement pas pu se produire. Vous pouvez consulter le nouveau WandaVision informations sur le site officiel de Disney Latino.

