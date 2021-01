Le déclin de la population de la Russie s’est accéléré en 2020, perdant 500000 habitants en raison des décès de Covid, de la baisse du taux de natalité et de la diminution de l’immigration

La Russie a enregistré son plus grand déclin démographique annuel en 15 ans. Selon Rosstat, le service officiel des statistiques du gouvernement, le nombre de personnes vivant en permanence dans le pays a chuté de 510 000 en seulement 12 mois.

La population nationale s’élève désormais à 146,24 millions d’habitants, une forte baisse par rapport à 146,75 millions au début de 2020. La dernière fois que le pays a connu une baisse aussi importante, c’était en 2005, lorsque le nombre de personnes a diminué de 564 500 personnes.

Avant la pandémie de Covid-19, Moscou était déjà préoccupée par la baisse du nombre d’habitants du pays. La population russe a atteint un sommet au début de 2018 et diminue depuis lors. Cependant, le problème a été exacerbé par la situation épidémiologique mondiale et une réduction des migrations. En 2018 et 2019, il y a eu une perte combinée d’environ 130000 personnes seulement – bien moins qu’en 2020.

Selon le journal moscovite RBK, sur la base des estimations de Rosstat, la surmortalité au cours des 11 premiers mois de 2020 a atteint 184600 personnes. Simultanément, le taux de natalité de la Russie a également baissé. Au cours des 11 premiers mois de l’année, 1306000 bébés sont nés, contre 1365000 à la même période en 2019.

Ces dernières années, le Kremlin s’est tourné vers la migration comme un moyen d’augmenter le nombre de résidents. Avec les restrictions de Covid-19 fermant les frontières et gardant les avions au sol, c’était beaucoup plus difficile en 2020.

L’année dernière, le président russe Vladimir Poutine a pris plusieurs mesures pour faciliter la migration et l’obtention de la citoyenneté. En avril, une loi nouvellement signée a supprimé l’obligation des Russes naturalisés de renoncer à leurs passeports existants.

