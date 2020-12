Le début de la mission lunaire Sensoria M3 est comme Groundhog Day – Rapport du commandant: Lunar Day 2

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission Selene II de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission Sensoria M3 à HI-SEAS

Jour de la mission lunaire 2 (5 décembre 2020)

Space-lag ou vaisseau spatial? Quel que soit son nom, je peux certainement le sentir. J’ai à peine profité d’une journée et demie sur Terre avant de repartir pour une nouvelle mission analogique sur la Lune. Maintenant, je commence à ressentir l’épuisement de tout ce voyage spatial en essayant de me réadapter à mon environnement lunaire. Je suis cependant distrait. L’habitat est rempli de mon charmant nouvel équipage et je veux juste apprendre à mieux les connaître. Ils semblent tous être au top de leur travail et prêts à s’installer dans leur nouvelle vie.

Mon décalage spatial est aussi un peu émotionnel. Je suis encore en train de dire au revoir au merveilleux équipage de Selene II et de créer un espace dans mon cœur pour accueillir ma nouvelle famille spatiale de SENSORIA M3. La mission fait partie du programme SENSORIA, qui vise à soutenir les groupes sous-représentés dans le secteur spatial. Cette période de transition n’est jamais facile, mais je suis sûr que je m’en sortirai facilement avec le soutien de mes amis lunaires. Je dois continuer à me rappeler tous les aspects positifs qui m’attendent: vivre de nouvelles aventures sur la lune et participer à des expériences originales au cours de cette mission. Les liens d’équipage sont l’une de mes parties préférées des missions spatiales et j’ai hâte de voir ce que cet équipage fera pour mieux se connaître. Il semble que les cartes contre l’humanité soient à nouveau au menu.

Les membres d’équipage ont mis en place leurs expériences à l’intérieur de l’habitat au début de la mission SENSORIA M3. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Niko Blanks)

Notre vice-commandant, James Ward, a aidé en tant que soutien de mission pour plusieurs missions à HI-SEAS. Il est astrophotographe et propriétaire d’Epic Tours Hawaii. Au cours de la mission, il documentera nos marches sur la lune de jour et de nuit à l’aide de son équipement de caméra, de son suivi d’étoiles et de son télescope.

La membre d’équipage Emily P. Seto est ingénieure en protection planétaire et en contrôle de la contamination chez Honeybee Robotics. ) mission sur la lune Phobos de Mars. Dans le cadre de la mission SENSORIA M3, elle supervise plusieurs projets liés à l’astrobiologie et aux serres en tant que directeur scientifique. Emily a reçu plusieurs subventions de la NASA et poursuit son travail de développement technologique in situ pour les futures missions planétaires humaines.

Lea Smart Miller et Niko Blanks portent des vêtements Hexoskin avec des capteurs à porter sous les combinaisons spatiales. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Lea Smart Miller)

L’ingénieur en chef de notre mission est Niko Blanks, un senior à Embry-Riddle Aeronautical University à Daytona Beach, en Floride, étudiant pour un baccalauréat en opérations de vol spatial. D’aussi loin qu’il se souvienne, Niko a voulu utiliser sa passion pour l’exploration spatiale pour aider les gens et rendre la vie multiplanétaire. L’objectif de ses recherches ici à HI-SEAS est la caractérisation de la dépense énergétique pendant les EVA (activités extravéhiculaires, ou moonwalks).

Il y travaille avec Lea Smart Miller, notre agent des opérations sur l’habitat. Elle est une autre membre d’équipage de l’Université aéronautique Embry-Riddle, où elle est candidate à la maîtrise en facteurs humains et assistante de recherche diplômée dans le laboratoire d’utilisation des combinaisons spatiales de technologies innovantes (SUIT). Lea travaille également à l’optimisation des performances des astronautes sur les EVA grâce à la conception d’affichage tête haute.

Les membres d’équipage du SENSORIA M3 s’habillent pour faire un moonwalk. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Gianna McLaren

Gianna McLaren est la chargée de communication scientifique de notre équipage. Elle est une ancienne garde forestière du US Forest Service et du National Park Service, capturant le monde qui l’entoure grâce à la photographie. Gianna étudie actuellement les facteurs humains dans la colonisation spatiale au Kepler Space Institute de Tallahassee, en Floride, en se concentrant sur le potentiel d’application de la gérontologie biomédicale pour atténuer les effets de l’environnement spatial difficile sur la biologie humaine.

Je m’appelle Dr. Michaela Musilova et je suis le directeur de l’installation analogique spatiale HI-SEAS à Hawaï. Je suis le commandant de l’équipage SENSORIA M3 et j’ai récemment été le commandant de la mission Selene II, qui s’est terminée il y a quelques jours seulement. La demande de missions analogiques lunaires a été élevée, c’est pourquoi nous avons dû planifier un certain nombre de missions presque consécutives. Bien que j’aime diriger ces missions et faire partie d’une nouvelle famille spatiale toutes les quelques semaines, c’est très difficile physiquement et psychologiquement.

Comme me l’a dit un membre d’équipage de la mission SENSORIA M2 (il y a un mois), je ressens une sorte de coup de fouet émotionnel. Je dois abandonner une famille spatiale et la remplacer presque instantanément par une autre. Je n’oublie pas mes anciennes familles, bien sûr. Au contraire, je suis toujours en contact avec les dizaines de familles que j’ai maintenant partout dans le monde. Cependant, ils ne sont plus au centre de mon attention. Mon nouvel équipage actuel est ce qui m’occupe le plus. Je veux m’assurer qu’ils vont bien s’installer dans leur nouvelle maison et qu’ils réussiront leurs projets de recherche. Plus important encore, je fais de mon mieux pour m’assurer que nous nous entendons tous bien et que nous profitons ensemble de notre séjour sur la lune.

Cela m’amène à un autre état émotionnel étrange que je dois traverser – une sorte de jour de la marmotte. Je connaissais l’expression «c’est comme le jour de la marmotte» il y a seulement un an. Ces jours-ci, je commence à comprendre sa vraie signification. Amenez une nouvelle équipe dans l’habitat. Entraînez-les à survivre sur la lune ou sur Mars. Explorez les tubes de lave. Liaison. Faites des adieux déchirants. Répéter. J’ai bien sûr passé sous silence un certain nombre de détails, mais c’est essentiellement ce que j’ai vécu à plusieurs reprises cette année. L’équipage du SENSORIA M3 apprend très rapidement les habitudes de l’habitat, donc au moins la partie formation de ma version de Groundhog Day est moins douloureuse. Je n’arrête pas de me rappeler que c’est la première fois qu’ils font ces activités sur la lune afin d’avoir beaucoup de patience en stock pour leurs questions sans fin ou leurs idées idiotes.

L’habitat HI-SEAS géré par l’International MoonBase Alliance sur le volcan Mauna Loa à Hawaï. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Lea Smart Miller)

Un membre d’équipage lors d’une mission précédente a demandé s’il pouvait ajouter l’eau accumulée dans le déshumidificateur dans notre soupe. Lors de cette mission, un membre d’équipage utilise l’eau du déshumidificateur pour prendre des douches à seau. Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire lorsque les deux suggestions ont été faites. Ils peuvent sembler hors de ce monde, mais c’est ce qu’ils devraient être. Sortir des sentiers battus est vital pour notre survie hors de la Terre et je suis convaincu que nous ferons très bien avec cet équipage.

Le commandant Musilova signe avec impatience ce que cette mission apportera.

