Le début après la fin, la date de sortie du chapitre 123, les fuites de mangas et les analyses brutes !

Alors qu’Arthur renoue avec la fille après avoir rencontré un étrange commerçant au chapitre 123 de The Beginning After The End, une mystérieuse organisation masquée commence. La vie d’Arthur est révélée alors qu’il se lance dans différentes aventures dans The Beginning After The End. Une personne aux cheveux violets à capuchon a rencontré un gentleman poli et l’a amené à un patron de donjon, selon le plus récent chapitre The Beginning After The End.

Ils ont entrepris un long voyage ensemble et sont finalement arrivés dans le donjon. Le gars est perplexe quant au type d’établissement et marche sur le dos de l’homme encapuchonné. Ils sont venus et ont été accueillis par un groupe d’organisations mystérieuses à capuchon, qui ont été invitées à ses modestes réunions par le patron. L’homme à capuchon aux cheveux violets a informé le patron qu’il avait livré Lucas comme demandé. D’après ce que comprend l’employeur, M. Wykes Lucas est le bien connu M. Wykes Lucas.

DITES-MOI QUE QUELQU’UN LIS LE COMMENCEMENT APRÈS LA FIN SUR MON TL PARCE QU’ILS JUSTE FAIRE DIRE CECI À ARTHUR DANS LE MANHUA ET JE PLEURE UN PEU pic.twitter.com/A1H6KSWNyx – 🌺Marie⁷🌺 (@minnimary_) 3 juillet 2021

Il a exprimé sa gratitude à Lucas pour les avoir accompagnés dans leur mini-croisade. Le visage du patron est caché derrière un masque blanc, bien qu’il ait les cheveux de couleur orange. Lucas s’enquiert de l’homme qui a dit qu’il se joindrait à eux si Charles avait quelque chose à lui montrer. Il avait espéré quelque chose de plus spectaculaire, il a donc demandé à l’organisation de l’informer que les individus étaient des étudiants ou des professeurs.

L’un des gars masqués pense que Lucas est fou de jouer avec leur patron. Il a exhorté Lucas à être reconnaissant car ils étaient prêts à accepter un faible comme lui. Lucas est perplexe quant à savoir qui cet homme appelle un faible. Le directeur remarque que ce n’est pas la bonne approche pour accueillir un nouvel employé. La personne qui insulte le visiteur est punie d’un puissant sortilège.

Le début après la fin du chapitre 123 Date de sortie

The Beginning After the End sortira le 3 octobre 2021, le chapitre 123 sera publié. Le décor est planté lorsque le patron révèle qu’il a occupé le directeur de l’académie et le conseil. Il poursuit en disant qu’Arthur est l’une des personnes qui ont besoin de l’aide de Lucas.

Énorme fanart de Le début après la fin. pic.twitter.com/brryltKSgf – edu effrayant 🎃 (@eduvr20) 23 septembre 2021

Ils ont discuté des médicaments que Marcoise a ingérés et dont il est décédé. Lucas se demande si son employeur a l’intention de le forcer à combattre Arthur. Tessia Aralth, une elfe, a été mentionnée par Luca et le patron en tant que leader étudiant. Cependant, le gang conteste cela, tandis qu’Arthur rentre chez lui et apprend la visite du directeur Goodsky la veille. Arthur sort et entre dans la chambre de Grand-Père, où il découvre que Grand-Père fait quelque chose et la pièce est remplie de fumée noire.

