Le débat sur la douche sexe/vie est résolu après que la scène de nudité de Netflix est devenue virale

Était-ce un remplaçant? Une prothèse ? La dernière série de Netflix Sexe/Vie a récemment présenté l’acteur australien Adam Demos, révélant tout de lui-même dans la scène de la douche, désormais très médiatisée, laissant les téléspectateurs abasourdis et spéculant. Ils veulent tous devenir maigres. Est-ce que c’est réel?

Maintenant, la personnalité des médias australiens, Em Rusciano, a partagé la « preuve » que la taille de la virilité de l’acteur n’avait besoin ni de remplaçant ni de CGI. Elle s’est rendue sur Instagram pour publier des DM privés qu’elle avait reçus de personnes qui ont grandi dans la ville natale d’Adam, qui semblent confirmer que sa taille est réelle.

« Hey Em, j’ai grandi dans la même ville que Adam Démos (un an en dessous de moi à l’école) et je peux vous garantir qu’il n’y a pas eu d’effets spéciaux », a écrit une personne. « C’est un grand garçon !! »

Un deuxième abonné a envoyé un message similaire, partageant: « Ma famille a grandi à Dapto avec Adam Demos. Ma sœur a demandé à sa meilleure amie si c’était son pénis et c’est le cas. » Avec Sarah Shahi et Adam Demos, qui sortent ensemble dans le monde réel, Netflix décrit Sexe/Vie comme une série romantique comique qui se concentre sur « Une mère de deux enfants de banlieue » qui « fait un voyage dans le passé chargé de fantaisie qui met son cadeau très marié sur une trajectoire de collision avec son passé d’enfant sauvage ».

Depuis sa sortie sur Netflix il y a un peu plus d’une semaine, la romance torride s’est rapidement hissée dans le top 10 des titres les plus populaires, et la scène de nu frontal d’Adam dans l’épisode trois de la série l’a mise sur la carte des médias sociaux.

« Sexe/Vie sur Netflix, épisode trois… Est-ce réel ? » Un utilisateur a écrit. « Regardé Sexe/Vie sur Netflix et cette scène de douche doit être une prothèse », a tweeté un autre. « Sexe/Vie épisode 3 scène de douche de gym ! Je ne m’attendais pas à voir ça », a expliqué quelqu’un d’autre.

La créatrice de la série, Stacy Rukeyser, a répondu à la spéculation en disant: « Non, ce n’est pas un double du corps. Je veux dire, les gens demandent généralement si c’est réel ou s’il s’agit d’une prothèse? Je peux vous dire ce qu’Adam Demos en dit, c’est-à-dire un gentleman ne le dit jamais. Donc, nous laissons cela à l’imagination du spectateur. «

Adam a également parlé de son niveau de confort avec le fait d’être nu à l’écran.

« J’étais d’accord avec ça parce que vous avez lu le script (inspiré du roman 44 Chapters About 4 Men de BB Easton) et savez dans quoi vous vous embarquez dès le début, donc je ne pense pas que vous vous connecteriez à un montrer après avoir lu les scripts, puis dire non à la dernière minute. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas discuter du niveau de confort, ce qu’ils nous ont permis d’avoir – et avec le coordinateur de l’intimité, donc c’était beaucoup plus sûr. «

Bien que le spectacle soit un drame, leur scène a créé des mèmes assez divertissants sur toutes les plateformes de médias sociaux.

J’ai vu un tic tac sur le sexe/la vie sur l’épisode 3 de Netflix, 19:50 et honnêtement, j’aurais dû m’occuper de mes propres affaires – mara👸🏻 (@AmmaraDuglas) 29 juin 2021

Manger un dessert avec le fiancé en regardant #VieSexe épisode 3 quand *ça* arrive. pic.twitter.com/TnIxWXA3io – Frère Bach (@BachelorBroseph) 4 juillet 2021

J’ai besoin de me nettoyer après avoir regardé le sexe/la vie ep 3 19:50 pic.twitter.com/HKdRCsuCg8 – jeim (@sjy_sn) 4 juillet 2021

J’admets que je n’ai pas encore entrevu. Mais les médias sociaux l’ont chronométré à 19 minutes et 40 secondes dans l’épisode trois. Showrunner, Stacy Rukeyser a défendu la décision créative d’inclure la nudité frontale dans la série, affirmant qu’il est important de voir à quel point Cooper est devenu obsédé par Brad en tant que rival sexuel. « Il était important de montrer à quel point il était obsédé par le terrier du lapin, qu’il traque maintenant l’ex-petit ami de sa femme », a-t-elle déclaré. « Tout est interne, il n’y a pas de dialogue. » Oui, nous l’avons compris, aucun dialogue n’est nécessaire.

